Znate pravilno reagirati ob nesreči na avocesti? (VIDEO)

Nesreče na avtocestah so pogoste, zaradi višjih hitrostih pa je nevarnost naleta še višja. Pravilno reagiranje v trenutku nesreče je ključno in lahko reši marsikatero življenje, poudarjajo na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa.

Poglejte si spodnji kratek video, ki vam lahko reši življenje.

Vsem, ki bi se kdaj znašli v prometni nesreči na avtocesti in hitri cesti, Dars svetuje, naj kraj nesreče glede na okoliščine ustrezno zavarujejo, ga označijo in ravnajo izjemno previdno. Na avtocestah in hitrih cestah, kjer ob desnem robu vozišča poteka odstavni pas, moramo vozilo odstraniti na odstavni pas in ga na primerni razdalji označiti z varnostnim trikotnikom in prižganimi varnostnimi utripalkami.

Če vozilo zaradi nesreče obstane na prehitevalnem ali voznem pasu in ga ni mogoče umakniti, naj se kraj na primerni razdalji čim prej zavaruje, nekdo od udeležencev pa naj prihajajoča vozila opozarja na nevarnost, vendar naj bo pri tem pozoren tudi na svojo varnost.

Policijo je treba o dogodku obvestiti čim prej. Voznik in potniki naj vozilo zapustijo takoj, ko se prepričajo, da to lahko storijo varno in si nadenejo odsevne brezrokavnike. Če se je vozilo obstalo na viaduktu, naj se tudi prepričajo, kam bodo iz vozila izstopili. Isti nasveti seveda veljajo tudi za zavarovanje vozil, ki na avtocesti ostanejo zaradi okvare.

Ostalim voznikom pa svetujemo, naj pred krajem nesreče ali zastoja na avtocesti poskrbijo za pravilno razvrščanje in omogočijo reševalnim vozilom hitrejši dostop do kraja in ponesrečencev. Med kolonama vozil na prehitevalnem in voznem pasu mora namreč biti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.