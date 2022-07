Znano, koliko ljudi je v slovenskih zaporih

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen je ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan danes predstavil poročilo uprave za leto 2021. Lani je bilo v slovenskih zaporih v povprečju zaprtih 1284 oseb, kar je za 1,11 odstotka manj kot leta 2020. Delež tujcev v slovenskih zaporih je bil lani okrog 30 odstotkov. Majcen je ministrico seznanil z delovanjem zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma v preteklem letu ter z aktualnimi razmerami.

Na manjšo zasedenost zavodov na celoletni ravni je vplivala predvsem epidemija covida-19. Z interventnimi ukrepi, kot so prekinitve prestajanja zaporne kazni, predčasni odpusti in začasna zaustavitev pozivanja na prestajanje zaporne kazni, se je v tem obdobju poskušalo zmanjšati prezasedenost zaporskih zmogljivosti. Tako so lahko zagotavljali varno izvrševanje zaporne kazni in pripora ter omilili posledice epidemije, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Kljub temu so nekateri zavodi še vedno izstopali po prezasedenosti. Po izteku interventnih ukrepov je število zaprtih oseb zopet začelo naraščati. V prvi polovici leta 2022 je povprečno število vseh zaprtih oseb naraslo na 1382. Trenutno je v slovenskih zaporih in prevzgojnem domu zaprtih 1393 oseb, kar predstavlja 103,6-odstotno zasedenost vseh zavodov.

Čebelarjenje in šivanje

Generalni direktor urada je izpostavil tudi nekatere projekte, ki so v zaporih potekali v lanskem letu. V sodelovanju z društvom Urbani čebelar je na Odprtem oddelku Ig potekal pilotni projekt Medena celica – čebelarjenje v zaporu, obsojenke in pripornice v ženskem zaporu na Igu pa so v Unicefovem projektu Punčka iz cunj šivale punčke in tako pomagale pri zbiranju sredstev za program cepljenja otrok proti šestim nalezljivim otroškim boleznim v državah v razvoju.

Lani so 249 obsojencem omogočili vključitev v različne izobraževalne programe, delovno terapijo in usposabljanja za delo. Vse to je del projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Od leta 2016 je bilo v projekt vključenih 1480 oseb.

Poziv k humanim razmeram v zaporu

Projekta novogradnje zapora v Ljubljani ter obnove in dograditve ženskega zapora na Igu sta se v letu 2021 nadaljevala. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno pri obeh investicijah, ministrica in generalni direktor pa sta se strinjala v nameri po nadaljevanju projektov v gradbeno fazo.

Letno poročilo je Majcen predal Švarc Pipanovi v tednu, ko smo obeležili mednarodni dan Nelsona Mandele. Mandela je 27 let preživel v zaporu, v času njegovega boja za človekove pravice, enakost, demokracijo in spodbujanje kulture miru. Standardna minimalna pravila ZN za ravnanje z zaporniki (Pravila Nelsona Mandele) ob tem pozivajo države članice, da mednarodni dan izkoristijo tudi za spodbujanje humanih bivalnih razmer v zaporih, ozaveščanje, da so zaporniki stalni del družbe, in za izražanje spoštovanja zaporniškemu osebju.