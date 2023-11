Posadi jo na stol, se postavi zadaj za stol ali pred njo, jo neprijetno stiska in objema, zahteva, da se boža »tam, kjer lula«, tega noče, brani se, on jo začne pretepati po rokah in nogah; »hoče, da gleda, iz kje on lula«, noče, spet jo tepe po rokah in nogah; vedno sta sama, kadar to počne, babice in dedka ni doma. Tako na igralnih vedenjskih terapijah, ko psihologinja izmenično igra vlogo mame in očeta, izpoveduje petletna deklica. Ne more si izmisliti Stvari so jasne. Petletni otrok, ki nima osebnih izkušenj s spolnim nasiljem, o tem ne poroča oziroma si česa takšnega ne bo izmislil, že ...