Želeli so ga rešiti, a končalo se je slabo: »Dovolj mu je. Ne zmore več«

Zavod Muri, ki se bori za živali, je objavil čustveno zgodbo o psu Muriju. Ta je zaradi slabega zdravstvenega stanja poginil kljub trudu dobrih ljudi, da ga ohranijo živega. »In spet so zatajili vsi,« so zapisali v uvodu in nadaljevali: »V nedeljo popoldne smo reševali psa iz verige, katerega življenje je viselo na nitki. Ironično kajne, človek mu je dal okrog vratu verigo težko, kot za slona, močno, nezlomljivo, hkrati ga je s svojo brezbrižnostjo pahnil v bitko s smrtjo.«

Kot so zapisali, se je Muri v zadnjem času slabo počutil, kar po njihovo niso opazili lastniki, ampak sosedje. »Po večkratnem opozorilu se je v petek, pred njegovo uto vendarle, prikazal rešitelj, v preobleki veterinarja. Ampak izgleda, da je zopet šlo nekaj narobe, Muri je zgolj z vizualno oceno dobil diagnozo vnetje mehurja, dobil dve injekciji in z besedami, da bo dva dni "malo slabši", je (od)rešitelj odšel,« so nadaljevali.

Sesul se je na tla

V nedeljo so šli sami reševat tega psa. To so naredili v času, ko je bila njegova lastnica odsotna. Ko so šli z njim do avtomobila, je obilno bruhal. Ko je prišel v ambulanto, pa se je sesul na tla. »Dovolj mu je. Ne zmore več,« so zapisali. Izvidi nesrečnega psa so bili zelo slabi. Vnetni parametri so bili izjemno visoki. Vrednostni ledvičnih in jetrnih parametrov pa neizmerljive.

Namen zavoda Muri je, kot so zapisali na svoji spletni strani, pomagati brezdomnim živalim, spodbujati odgovorno skrbništvo in ozaveščati na področju dobrobiti živali.

Za kuža je bilo stanje žal usodno. Dejali so, da je v hospitalu poginil in da so se prepozno spoznali.

Ob koncu ogorčenega, a hkrati žalostnega zapisa so zapisali: »Zastonj je stresati jezo in pisati z lastniki na verigo in podobne nesmisle. Saj vsi še kako dobro vemo, da je takim ljudem ponavadi vse oproščeno. Navkljub vsemu bomo zahtevali pravico. Zato, ker to ni bil samo še en revež iz verige, to JE BIL MURI.«

