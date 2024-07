Po razdrapani cesti, če jo lahko tako poimenujemo, se pripeljemo do gradbinca Adema Saramatija v Vrbini, v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško. Ob njej so kupi peska, ki ga Saramatijevi delavci vsak dan posipavajo po cesti, da zakrpajo udarne jame in ne uničijo voznega parka ter da se stranke sploh lahko pripeljejo do njih. Asfaltna cesta, potrebna preplastitve, je od krožišča speljana do prvega gradbinčevega soseda, družbe SOP, naprej pa ne. Najslabše je pozimi, ko Kostak, ki je odgovoren za pluženje, cesto uredi samo do SOP, naprej pa ne. Še več: sneg potisne na makadamsko cesto, k...