Zaživite kot pravi pomorščak

Že četrto leto zapovrstjo je zaživel Koruzni labirint na Krtini v bližini Domžal, priljubljeni projekt, katerega idejni vodja je Luka Kastelic. Ta je prvi koruzni labirint v Sloveniji oblikoval že leta 2011.

»Osnovna ideja izhaja iz Severne Amerike, kjer ustvarjajo tovrstne labirinte že od leta 1993,« pravi avtor. Kot pravi, je koruzno polje kot slikarsko platno, motiv pa je vsako leto drugačen. Letošnja rdeča nit so oceani, saj so prostrani in navdušujoči za odkrivanje, tako kot labirinti. Poimenovali so ga Koruzni ocean. Ustvarjenih je kar sedem podob, hobotnica, morska želva, ladja, morska zvezda, korala, školjka in riba. »V Koruznem oceanu, velikem za šest nogometnih igrišč, lahko preživite čas kot pravi koruzni pomorščak,« poudarja Kastelic. »Na vas čaka 15 zabavnih in poučnih točk, nekaj pa je tudi skritih. Z zemljevidom se odpravite v Koruzni ocean, poiščete označene točke, izpolnite geslo in se potegujete za sodelovanje v jesenskem nagradnem žrebu. Nagrada je družinski enodnevni izlet v Gardaland.«

Koruzni labirint Krtina ima dva vhoda in dva izhoda. Obiskovalci se sami odločijo, skozi kateri vhod bodo vstopili in skozi katerega izstopili. Pustolovščina traja približno uro in pol. Seveda se lahko v labirintu tudi izgubite, ampak z zemljevidom takoj najdete pravo pot. Na sredi se lahko povzpnete na velik most, ki ponuja razgled na celoten labirint in širšo okolico. V prijetni senci je še prvi koruzni bar v Sloveniji, RiBar, razkrivajo se še koruzni otok in številni drugi poučno-igrivi kotički. Labirint je primeren tudi za obisk z otroškim vozičkom, dobrodošli so štirinožni prijatelji.

Vsako leto ponudi nov motiv. FOTO: osebni arhiv

Za vse željne novih in nepozabnih pustolovščin bo labirint v juliju in avgustu odprt vsak dan med 9. in 20. uro, septembra in oktobra pa ob koncih tedna. Za obisk ni potrebna najava, več informacij o ponudbi pa ponuja spletna stran.