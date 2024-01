Žalosten prizor, gaj kazita odvržena hladilnika in še več drugih odpadkov

Izjemno žalosten in tudi jezen je bil mladi Radenčan, ko se je po novoletnem praznovanju odpravil na sprehod po bližnjem gozdičku, ob cesti Šratovci (občina Radenci)–Orehovci (občina Gornja Radgona).

V gozdu, ki mu domačini pravijo gaj, je namreč uzrl žalosten prizor, kako so nepridipravi nedaleč od ceste v gozd odvrgli dva večja hladilnika in še več drugih odpadkov, oblačil, posteljnine in še marsičesa, kar ne spada v naravno okolje.

Žalostna podoba blizu vodovarstvenega območja

Ob pitni vodi

Prepričan je, da je nekdo med prazniki opravil čiščenje doma in namesto v zbirni center odpadke odpeljal kar v naravo. Naš sogovornik, ki ni želel biti imenovan, pravi, da je prav neverjetno, da tudi v zadnjih letih, odkar je na območju omenjenih občin zelo dobro poskrbljeno za odvoz in zbiranje različnih odpadkov, vedno znova nastajajo divja odlagališča.

Žal nemarneži v okolje odmetavajo praktično vse, kar jim je doma napoti, od bele tehnike, različnih strojev, opreme, pohištva, pnevmatik in drugih, tudi nevarnih kosovnih odpadkov. Očitno tudi le nekaj sto metrov od največje polnilnice mineralne vode tri srca v Boračevi in le nekaj deset metrov od vodovarstvenega območja, kjer črpajo pitno vodo. Zato ne preseneča, da je po odkritju odlagališča završalo med ljubitelji narave in domačini, ki upajo, da bodo nepridiprava izsledili in kaznovali.

Spomnimo, nedaleč proč je nekdo pred časom odvrgel od 200 do 300 steklenic ozimnice oziroma kozarcev za vlaganje, napolnjenih z marmelado, vloženim sadjem in zelenjavo, kompotom, ajvarjem in drugim. Nepridipravi so očitno praznili domačo shrambo. Kozarci k sreči niso bili razbiti, zato je bila sanacija enostavnejša in za sabo ni pustila ostrih črepinj.