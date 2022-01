Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje in RTA agencija sta lani že osmič zapored organizirala dobrodelno akcijo Za nasmeh v mestu, s katero so otrokom, družinam in posameznikom, ki so se zaradi različnih razlogov znašli v stiski, pomagali in jim na obraz privabili nasmeh. Organizatorji so zadovoljni, da jim je uspelo zbrati 41.280 evrov, denar za to pa je prispevalo več kot 90 gospodarskih organizacij in posameznikov iz Celja in okolice.

V preteklih sedmih letih so skupaj zbrali že dobrih 152.000 evrov, pred štirimi leti pa so dodatno zbrali še 6400 evrov in s tem zneskom pomagali Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske, ki je denar potrebovalo za nakup vozila, prilagojenega invalidom.

Darilne bone Dobimo se v mestu sta upravičencem razdelila Škofijska Karitas Celje in celjsko Območno združenje Rdečega križa Slovenije, vsak pa je prejel bone v vrednosti najmanj 40 evrov, ki jih bodo lahko unovčili v več kot petdesetih trgovskih in storitvenih lokalih v mestnem jedru Celja. Dobrodelna akcija Za nasmeh v mestu je ena redkih, v kateri se zbrana sredstva v celoti namenijo v dobrodelne namene, prav tako so boni računalniško evidentirani, kar omogoča preglednost njihove porabe. Organizatorji so veseli, da si obdarjenci z darilnimi boni lahko kupijo tisto, kar zares potrebujejo.

Darilne bone sta predstavnici organizatorjev dobrodelne akcije Tadeja Falnoga in Katarina Karlovšek predali generalnemu tajniku Škofijske Karitas Mateju Pirnatu in sekretarju celjskega OZ Rdečega križa Slovenije Selimirju Ćopiću.