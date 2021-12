Takšno vreme nas čaka do konca leta

Poklicali smo Agencijo RS za okolje (Arso) in poizvedeli, kakšno vreme nas čaka med prazniki. V naslednjih dneh nas čaka nestabilno vreme, padal bo dež, ponekod tudi sneg. Danes in jutri bo še precej oblačno, ponekod v južni in jugovzhodni Sloveniji bo deževalo. Za božič bo obilneje deževalo na Primorskem in Notranjskem, precej manj padavin bo na vzhodu. Meja sneženja se bo dvignila nad 1500 metrov. V nedeljo se bodo padavine malenkost razširile še na druge konce države, jih bo pa malo, še največ na vzhodu države. »Te padavine bodo ponekod prešle v sneg, ampak zapadlo ga bo le za vzorec,« pravi meteorolog Jure Cedilnik. Predvsem ponekod na vzhodu in jugovzhodu lahko pričakujemo nekaj centimetrov snega do ponedeljka zjutraj. Snega ne bo veliko niti na višjih nadmorskih višinah.

V novo leto bomo vstopili z lepim vremenom

Po prvem prazničnem vikendu nas čaka suh, deloma sončen teden. Prva polovica tedna bo še deloma oblačna, deloma sončno pa bo v drugi polovici, sploh v višjih legah. V nižinah se bo v drugi polovici začela zadrževati megla, predvsem proti koncu tedna. V višinah se bo precej otoplilo. Temperature bodo na 1500 metrih vsaj nekaj stopinj nad lediščem, nekje od 5 do 10.

Čaka nas silvestrovo brez padavin, k nam bo dotekal topel zrak od zahoda in suh, po nižinah bo megla, v višinah in v nekaterih nižinah bo lepo in jasno vreme. Tega pa ne pričakujejo za Ljubljano. Tudi v novo leto bomo vstopili s stabilnim vremenom brez padavin, se pa lahko napoved do takrat še nekoliko spremeni.