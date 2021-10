Z ansamblom svojih otrok igral kralju

Delil hruške

Jožef Šmalcelj, zaslužni mož Poljanske doline

1923. se je vrnil iz Amerike.

Grajski pevci Kulturno-športnega društva Predgrad v Poljanski dolini so se spomnili rojaka, vsestranskega nadarjenega umetnika, ki je bil režiser, dirigent, kapelnik, gasilec, pevovodja, skladatelj, pesnik, pisatelj in učitelj glasbenih veščin.Pred kulturnim domom v njegovi rojstni vasi, zraven stoji pranger, sramotilni steber, na katerega so svojčas privezovali in tako kaznovali barabine, so pripravili že sedmi Šmalcljev kulturni večer z odprtjem prenovljene večnamenske dvorane (z obljubo občine, da bo dom popolnoma sanirala), še prej pa je svoj tretji zbornik z naslovom Poljanska dolina ob Kolpi, Predgrad in Predgrajci, Poljanska dolina v sliki in besedi, predstavil 95-letniŠmalcelj je budno spremljal kroniko svoje ljubljene doline. Rodil se je 1878., umrl pa pred 57 leti. Na rojstni hiši so leta 2014 postavili ploščo s spominskim napisom. Na ogled so kopije originalov njegovih 21 pesmi, tako notnih zapisov kot besedil pesmi v rokopisu. Napisal je pesmi, kot so: Nova Jugoslavija, Padlim borcem, Dvajseta obletnica … Jožef je bil mali kmet in trgovec, prvi denar je zaslužil kot kovač. Potem je šel v glasbeno šolo. V Ameriki je bil štirikrat, skupaj 12 let. Leta 1923 se je vrnil in se posvetil trgovini.Njegov moto je bil, da človeka najbolj pomlajujejo glasba, petje in humor, vino pa v zmernih odmerkih. Še posebno tisto, ki dozoreva v kleteh onstran Tanče Gore, v Beli krajini. »Lahko smo ponosni na njegovo zapuščino, tudi na pesmi. Med dvajsetimi smo se v društvu naučili le štiri, ki so dokaj zahtevne. Drugače je bil samouki umetnik, mi ga častimo z veliko začetnico,« je dejala, predsednica KŠD Predgrad. Jožef Šmalcelj je svoje glasbeno znanje prenašal na svojih šest otrok. Kot pravijo Predgrajčani, jih je za pridno učenje nagrajeval z domačimi hruškami. S svojimi otroki je tudi nastopal, tudi leta 1922 na Bledu ob obisku kraljaBoris Anton Weiss, ki zadnja leta prebiva v kočevskem domu starejših občanov, je imel bogato in zanimivo življenje. Prevajal jein bil pomočnik vojaškega atašeja v Washingtonu. Je avtor treh knjig, v eni se osredotoča na družbeno, kulturno in politično udejstvovanje Predgrajcev, ki so živeli ali še živijo v Poljanski dolini. Kulturni večer so Predgrajčani sklenili tako, kot le oni znajo, z bogato pogostitvijo in načrti, kaj vse je treba postoriti v letu do naslednjega Šmlacljevaga snidenja.