Vrglo ga je od mize, zatresle so se hiše (FOTO)

Mesto ob reki Rinži je bilo včeraj dopoldne kot mesto duhov. Glavne ulice in parkirišča pred večjimi trgovinami so bili prazni, prav tako so bile zaprte trgovine. Po prvih jutranjih informacijah, potem ko je odjeknila močna eksplozija v kemični tovarni Melamin, sledil pa ji je obsežen požar z ogromnim črnim dimom, je vse kazalo na to, da se je Kočevje znašlo na pragu ekološke katastrofe. Strah pred tem, da bi se v okolico razširile strupene snovi, je bil zelo velik, zato jih je veliko ostalo kar doma. Tisti, ki so se le odpravili na ulice, pa so nosili tudi zaščitne maske. »Takšne tovarn...