Vodenje ekipe v ZN namesto veleposlanika Malovrha prevzema Žbogar. Predsednici republike se zdi to nenavadno

Zgodba o napotitvi posebne misije oziroma odposlanca Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024-2025 je končana, je slovenskim dopisnikom v New Yorku ob robu zasedanja 78. Generalne skupščine ZN povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Zagotovila je, da bo imela Slovenija v New Yorku najboljše diplomate.

Slovenska vlada je sklenila, da za vodenje ekipe v Varnostnem svetu ZN imenuje posebnega predstavnika nekdanjega zunanjega ministra Samuela Žbogarja, veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh pa ostaja na položaju in bo vodil delo slovenske misije v Generalni skupščini in Gospodarskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc).

Za predsednico države to nenavadno

Slovenija je članica Ecosoca v obdobju 2023-2025, v Varnostni svet je bila izvoljena letos, pred nastopom mandata 1. januarja pa s 1. oktobrom začenja tako imenovano pripravljalno obdobje. Žbogar je povedal, da bo vse slovenske diplomate v New Yorku formalno vodil Malovrh.

Predsednica Nataša Pirc Musar je odločitev vlade v pogovoru za slovenske dopisnike ocenila za nenavadno. »Za vse ostalo boste morali vprašati predsednika vlade,« je dejala in na vprašanje ali mu je sama povedala svoje mnenje, odgovorila pritrdilno.