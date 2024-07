Voda, ki priteče iz pip teh slovenskih naselij, ima 27 stopinj Celzija

Ponekod v Črenšovcih, Odrancih in Dobrovniku iz pip priteče voda, ki ima temperaturo med 25 in 27 stopinj Celzija. Vodovodno omrežje v teh občinah upravlja javno podjetje Eko-park Lendava, direktor Jožef Gerenčer pa je za STA povedal, da se voda segreva, ker so cevi za obstoječo porabo vode preširoke. »Je pa voda neoporečna za pitje,« je zatrdil.

Pretopla voda v Črenšovcih, Odrancih in Dobrovniku prihaja iz vodovodnega sistema A, ki je bil zgrajen leta 2016 in poleg omenjenih občin oskrbuje še Kobilje, Lendavo, Turnišče in Veliko Polano.

Gerenčer je povedal, da je glavni krivec za težave ta, da so vodovodni sistem A predimenzionirali zaradi požarne varnosti. »V okviru istega projekta gradnje vodovoda so vzpostavljali tudi omrežje hidrantov. To omrežje zahteva večji premer cevi, ki pa je za nekatera naselja, kjer je poraba manjša, prevelik. Voda tam zastaja in se segreva,« je pojasnil.

Voda po njegovih podatkih sicer pride od črpališča v Gaberju do zadnje hiše v Črenšovcih v eni uri. A če potem nihče ne odpira pipe ali je teh odpiranj premalo za količino vode, ki je v ceveh, voda stoji. Do prevelikega segrevanja vode tako prihaja zaradi nesorazmerja med zmogljivostjo cevovodov in dejansko porabo.

V trenutnih vremenskih razmerah

»Na vodohran v Črenšovcih pride voda s temperaturo 20 stopinj Celzija. Do problema segrevanja pride za vodohranom. V vodohran v Dobrovniku, ki je bolj oddaljen kot črenšovski, pa pride voda s temperaturo pod 20 stopinj,« je dejal Gerenčer in dodal, da se v delu Dobrovnika proti industrijski coni, kjer je veliko hidrantov, voda segreje na temperature med 25 in 27 stopinj Celzija.

V trenutnih vremenskih razmerah se sicer voda včasih preveč segreva tudi v drugih sistemih, je dodal.

Gerenčer je dejal še, da zaradi zagotavljanja neoporečnosti vodo izpuščajo na hidrantih, a to ne prispeva k bistvenemu znižanju njene temperature. »Je pa voda neoporečna, mi stalno delamo analize,« je zatrdil. Strinja pa se, da je voda za pitje pretopla.

Dolgoročna in trajna rešitev, tako Gerenčer, bi bila ločitev sanitarne in požarne vode. A to bi pomenilo ponovne izkope in prevezave, kar bi zahtevalo visoke vložke. »V prihodnosti bi se dalo na vodohrane namestiti hladilni sistem, a težava je, da se voda segreje za vodohranom. Če bo v ceveh potem stala dan, dva, tri, se bo spet segrela,« je menil.

Kot kratkoročno rešitev ljudem priporoča, da vodo nalijejo v steklenice in jo ohladijo v hladilniku: »Tako pijemo vodo veliko boljše kakovosti, kot je voda iz plastenk. V trgovini ljudje kupujejo vodo v plastenkah, ki so mesece in mesece ležale v skladiščih in se ničkolikokrat segrele. Kupijo jo in jo prav tako ohladijo v hladilniku, čeprav je voda iz pipe neoporečna, le ohladiti jo je treba.«