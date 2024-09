S prvim šolskim dnem je v javnost udarila novica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da smo v Sloveniji zabeležili prve tri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila, vsi trije primeri so bili potrjeni v Pomurski in Podravski regiji. Ključno pri tokrat odkritih primerih pa je, da gre za avtohtono okužbo, da virus s človekom ni pripotoval iz tujine. »30. avgusta smo prejeli obvestilo Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, da so potrdili okužbo z virusom Zahodnega Nila pri treh osebah s severovzhodnega dela Slovenije,« so zapisali na svoji spletni...