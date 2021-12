Vino je tudi kabaret

V nadaljevanju projekta Vino in umetnost je v Svetinjski kleti v Jeruzalemskih goricah potekala krstna uprizoritev vrhunskega turističnega doživetja Vino je kabaret. Danilo Šnajder, glavni enolog kleti Verus vinogradi, in Tadej Vesenjak, kantavtor, ki poje v žlahtni prleščini, sta skozi pokušino vrhunskih vin ter skozi pesem pričarala pristni duh prelepe Prlekije. Dogodek je organizirala Katja Jurkovič, predstavnica podjetja Pep's wine: »Ko stojiš med temi prelepimi Jeruzalemskimi goricami, imaš občutek, da je nad njimi nekaj več. Zgodba Pep's wine je dozorela prav iz te ljubezni, saj vemo, da je živeti na tem koščku zemlje pravi privilegij. Ponujamo Prlekijo kot doživetje, kot zgodbo v steklenici – in kot nekaj posebnega želimo ponuditi tudi Prleški kabaret.«





Projekt Vino in umetnost je izšel iz kroga ustvarjalcev festivala Dnevi poezije in vina in se povezal z nosilci art & wine festivala Salon Sauvignon.

V Jeruzalemu vabijo na Vino in umetnost. FOTO: Oste Bakal



Tudi evropska sredstva

Tadej Vesenjak je šestkratni nagrajenec KantFesta, dvakrat je nastopil na festivalu šansona La vie en rose, ki ga vodi. Je eden najbolj prepoznavnih slovenskih kantavtorjev, leta 2007 ga je tudi izštekal. Klet Verus vinogradi pa spada med mednarodno bolj prepoznavne slovenske kleti z vrhunskim izborom vin.Doživetje Vino je kabaret je eno od šestih, vključenih v projekt Vino & umetnost. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operacij Umetnost in vino. »Vino je poezija v steklenicah,« je zapisal, znameniti škotski pisatelj in pesnik. Svetova, ki se nenehno prepletata. Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem. Vino je kultura – in vrhunska vina zahtevajo vrhunske kontekste svojega užitja. Skozi vina največjih slovenskih vinarjev izpovedujemo kulturo, umetnost, tradicije, zgodbe, bitje in žitje krajev, v katerih raste vinska trta. Vinska kultura namreč vstopa v okolje v svoji totaliteti – vtisne se v naravo ljudi, podobo krajine, doživljanje sveta skozi sproščenost, družabnost, ustvarjalnost – in hvaležnost.



Naložba, ki jo od decembra 2020 do septembra letos sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operacij Vino in umetnost, razvija idejo vina in umetnosti v vzhodni kohezijski regiji. Projekt je izšel iz kroga ustvarjalcev festivala Dnevi poezije in vina in se povezal z nosilci art & wine festivala Salon Sauvignon.





Z leve: organizatorka Katja Jurkovič, kantavtor Tadej Vesenjak in enolog Danilo Šnajder. FOTO: Oste Bakal

Kot pravi vodja projekta, »ga gradimo na dveh ravneh: kot vrhunsko turistično doživetje z višjo dodano vrednostjo ter kot celoletni festival Vino in umetnost. Vino in umetnost je tako način, kako doživeti barvitost Štajerske skozi vino in vinsko kulturo. Nosilec projekta in lastnik blagovne znamke je Zavod Itadakimasu.«Na pokušini, ki je ponujena ljubiteljem vin, ki hočejo nekaj več, se vinarjem v spletu vina, kulture in umetnosti pridružujejo performerji, interpreti, baletni plesalci, pesniki, kantavtorji, dramski igralci, glasbeniki, folkloristi, ljudski godci. V projekt je vključenih šest partnerjev – vsak s svojo lastno, edinstveno zgodbo, in sicer Steyer Vino (Vino je glasba), Zlati Grič (Vino je poezija), Vino Kaloh (Vino je balet), Fani&Rozi (Vino je reka), Jeruzalemske gorice (Vino je kabaret) in Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Vino je življenje). »V toku nastajanja produktov je spontano vzniknila ideja, da bi vzporedno gradili festival pod blagovno znamko Vino in umetnost, ki bi potekal skozi vse leto. Posamezni partnerji bodo vsaj enkrat na leto, v časovni in vsebinski koordinaciji Zavoda Itadakimasu, izvedli festivalski dogodek na temo vina in umetnosti, odprt za javnost. Festival s tem podpira prepoznavnost osnovnega turističnega doživetja Vino in umetnost, hkrati pa ta ponuja nabor obiskovalcev,« dodaja Dobnik.