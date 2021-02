Veliki met slovenskega podjetja, uspelo mu je v Aziji

Hoan ho! so nazdravili Vietnamci ob odprtju.

Slovenska vinska klet v sedemmilijonskem Ho Ši Minhu.

Kljub epidemiji je koprskemu podjetju Vinakoper na Daljnem vzhodu uspel veliki met. V mestu Ho Ši Minh so Koprčani konec januarja namreč odprli prvo slovensko vinoteko v Vietnamu. Ker so prepričani, da je azijski trg za slovenska vina ogromen potencial, bo kmalu sledilo odprtje še ene vinoteke, in sicer v Hanoju, glavnem mestu Vietnama. Že prvi obiskovalci po svečanem odprtju so pokazali velik interes predvsem za penine in rdeča vina.»Vinakoper je klet z dolgo tradicijo. Na slovenskem tržišču smo pomemben akter, tudi zaščitnik avtohtonega in tradicije, kar naši kupci nedvomno cenijo. A ko vstopimo na azijske trge, postanemo kapljica v morju. Ne glede na to nam je s kančkom prilagajanja, določeno mero drznosti in pravim poslovnim partnerjem ter predvsem s trdnim zaupanjem v kakovost naših vin uspelo odpreti prvo vinoteko. Ključ do uspeha vidimo predvsem v spajanju odličnih vin s ključnimi prednostmi Slovenije kot vinorodne dežele. To je zagotovo tista pot, ki nas bo vodila do tega, da se bodo slovenska vina na tujih trgih še bolj uveljavljala, hkrati pa se bo s tem krepila prepoznavnost naših krajev kot vinske in kulinarične destinacije,« ob prodoru na azijski trg pojasnjuje, direktor Vinakoper.Na Kitajskem so prisotni že nekaj let, prav tako v Hongkongu in na Japonskem. »Verjamem, da ima azijski trg izjemen potencial in da so ti prvi koraki šele začetek uspešne poslovne zgodbe,« poudarja Fakin.V Vietnamu so največ zanimanja požele penine Capris Marine in rdeče sorte linije Capris in Capo d' Istria, kot so merlot, cabernet sauvignon in refošk iz linije Rex Fuscus. Med belimi sortami je največ zanimanja za sladki muškat in sorto chardonnay. Kar 80 odstotkov azijske potrošnje vin predstavljajo rdeče sorte, tu Vinakoper opaža največ priložnosti. Glede na to, da je azijsko tržišče tradicionalno naklonjeno evropskim vinom, računajo na kontinuirano, dolgoročno sodelovanje. Vinoteka Vinakoper ne bo namenjena zgolj prodaji vin, za goste bodo pripravljali tudi seminarje in degustacije.