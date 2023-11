Veličasten prizor v Sečoveljskih solinah: to je največja jata do zdaj (FOTO)

Fotograf Iztok Zupan je bil v torek v Krajinskem parku Sečoveljske soline priča čudovitemu prizoru. V svoj fotografski objektiv je ujel velike plamence.

»Včeraj nas je obiskala za kratek čas do sedaj največja skupina (jata) plamencev, ki je štela kar 150 osebkov,« so zapisali v facebook skupini Krajinskega parka Sečoveljske soline. V parku so sicer plamenci prisotni skozi vse leto, največ pa jih je od novembra dalje. V soline priletijo iz Gradeža in krožijo med Slovenijo, Hrvaško in Italijo.

Na spletni strani Krajinskega parka Sečoveljske soline so še zapisali, da rožnata barva ptic ni trajna, temveč je povezana z njihovim prehranjevanjem s solinskimi rakci in izgine ob prvi golitvi, ko te prelepe ptice izgubijo tudi sposobnost letenja.

»Plamenci živijo na močvirjih, ob jezerih, v morskih lagunah in solinah, skratka, povsod, kjer imajo na voljo obrežja z blatnim dnom. Zdi se, da imajo ponekod raje slano vodo. Gnezdijo v obsežnih kolonijah, ki lahko štejejo več sto tisoč gnezd. Gnezdo je narejeno iz blata in se iz podlage dviga navzgor kot kakšen drevesni štor. V plitvo vdolbinico te blatne mojstrovine samica znese le eno, snežno belo jajce. V precejšnjem nasprotju s pretirano negovano zunanjostjo pa je njihovo hripavo gaganje in trobentanje.«

