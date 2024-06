Vandali popolnoma uničili igrišče, ki ga je obnovil Goran Dragić (FOTO)

Poleti 2019 je Goran Dragić s partnerji v ljubljanskem parku Tivoli odprl prvo pametno košarkarsko igrišče v Sloveniji. Prenovljeno igrišče je zadnja štiri leta privabljalo številne ljubitelje te igre z žogo, pred kratkim pa očitno tudi vandale, ki so popolnoma uničili otroško športno igrišče in košarkarsko igrišče.

»Z obžalovanjem sporočamo, da sta bila otroško športno igrišče in košarkarsko igrišče Gorana Dragića #podamdaigram pred kratkim ponovno popolnoma uničena. Takšno ravnanje strogo obsojamo, saj meščanom odvzema možnost za aktivno preživljanje prostega časa. Obiskovalce pozivamo, da skrbno ravnajo z javnimi površinami in pomagajo ohranjati Ljubljano športno in varno za vse,« so zapisali na strani na facebooku Športa Ljubljana.

Fundacija Gorana Dragića je skupaj s partnerji prenovila že več igrišč po Sloveniji. Igrišča so obnovili tudi v Mariboru, Laškem, Novem mestu, Murski Soboti in na Ptuju. Na spletni strani fundacije piše, da je njihov cilj, da vsako leto prenovijo vsaj eno.

»Z akcijo obnove košarkarskih igrišč #PODAMDAIGRAM želimo skupaj s Fundacijo Goran Dragić, sponzorji, partnerji in prijatelji otroke in mladostnike pripeljati nazaj na zunanje športne površine. S pametno aplikacijo povezujemo tradicijo in sodobnost, vse z željo, da bi bili mladi čim bolj telesno aktivni tudi v današnjih, digitalnih časih,« so še zapisali.