V tem slovenskem kraju na križišču v cvetju stoji čebelnjak (FOTO)

Turistično društvo Hotiza pri Lendavi je pred leti na svetovni dan čebel s pomočjo domačega čebelarja postavilo majhen čebelnjak z nekaj panji. Umeščen je v idilično naravno okolje v križišču, kjer ena cesta pelje do zaselka Mirišče, druga pa v sosednjo Hrvaško.

Čebelnjak je postavljen na križišču na Hotizi. FOTOGRAFIJI: JOŽE ŽERDIN

Ob čebelnjaku je zasajenega veliko cvetja in okrasnega grmičevja, kjer lahko čebele nabirajo cvetni prah in ga odnašajo v panje. Zasajene so tudi lipe, ki te dni prav tako dišeče cvetijo in čebelam omogočajo dodatno bero. V teh vročih dneh so vseskozi na delu, saj pridno obletavajo prostrana polja in gozdove v okolici. Kmalu bo čebelar točil med, ki ga bodo potem shranili in porabili ob prireditvah v vasi. Vozniki se ob križišču radi ustavljajo ter si ogledujejo neokrnjeno okolico, obdano s cvetjem, in čebelnjak, okoli katerega venomer brenči. Projekt njegove postavitve je namenjen ohranjanju kranjske čebele (Apis mellifera carnica).