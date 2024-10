V teh delih države vreme povzroča največ težav

Zaradi deževja, ki je danes zalivalo objekte in ceste, je po vsej Sloveniji interveniralo skupno 32 gasilskih enot, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Na jugovzhodu države je težave povzročal tudi močan veter, ki je podiral drevesa in odkrival strehe.

Tekom današnjega dne se je nadaljevalo deževje v večjem delu države. Zaradi obilnega deževja so v upravi za zaščito in reševanje do 18. ure zabeležili skupno 54 dogodkov. Na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice, Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec je bilo aktiviranih skupno 32 gasilskih enot.

Gasilci so predvsem čistili prepuste na voziščih, črpali zalite prostore objektov in s protipoplavnimi vrečami zaščitili več objektov pred vdorom meteorne vode. Zaradi dviga podtalnice oziroma poplavljanja vodotokov je zalilo tudi več cest.

Zaradi deževja se je sprožilo tudi devet plazov, ki so jih gasilci zaščitili s folijami.

Zaradi burje v Vipavski dolini in na Primorskem, ki je v sunkih dosegala hitrost do 100 kilometrov na uro, se je podrlo nekaj dreves. Na območjih regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper in Postojna so zabeležili skupno 104 dogodke.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) Krka poplavlja v večjem obsegu. V soboto bo Krka še poplavljala, poplavljene površine pa se bodo počasi zmanjševale.

Kolpa poplavlja v spodnjem toku. Njen pretok je ustaljen in se bo v prihodnjih urah začel zmanjševati, so še napovedali v Arsu.