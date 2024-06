V Športu Ljubljana šokirani: »Z žalostjo poročamo o ...«

Žal moramo poročati o vandalizmu v prestolnici. Tako so iz Športa Ljubljana sporočili, da se je v Rekreacijsko izobraževalnem centru Sava (RIC Sava), neznanec znesel nad žarom za peko. Žar je popolnoma uničen.

»Uničenje žara ne pomeni le materialne škode, ampak škodo za celotno skupnost, ki uporablja piknik prostore. Takšno ravnanje ostro obsojamo. Hkrati želimo poudariti, da ostajamo predani svojemu poslanstvu in v Ljubljani omogočamo urejene ter prijetne prostore za rekreacijo in druženje,« so ob tem še sporočili.