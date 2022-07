Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji v nebo: inflacija rekordno poskočila

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin julija na letni ravni v povprečju zvišale za 11 odstotkov, na mesečni pa za odstotek. Največji vpliv so imele višje cene naftnih derivatov. Poletne sezonske razprodaje oblačil in obutve so mesečno inflacijo znižale za 0,6 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad.

Gre za najvišjo stopnja inflacije v posameznem mesecu po avgustu 1995, ko je prav tako znašala 11 odstotkov, medtem ko je julija 1995 dosegla 11,7 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.

Cene blaga so bile v povprečju višje za 14 odstotkov, cene storitev pa za 5,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 17,9 odstotka, trajno blago za 10,5 odstotka in poltrajno blago za 2,8 odstotka.

Dražji tudi naftni derivati

Največ, 2,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov. Pri tekočem gorivu za 49,7 odstotka, bencinu za 41,1 odstotka in dizelskem gorivu za 41 odstotka.

Dve odstotni točki so prispevale višje cene hrane, ki so narasle za 13,5 odstotka. Električna energija se je podražila za 30,4 odstotka in letni indeks zvišala za 1,1 odstotne točke.

Gospodinjska oprema dražja za 12 odstotkov

Izdelki in storitve iz skupine stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 12 odstotkov ter inflacijo dvignili za 0,9 odstotne točke. 0,7 odstotne točke vpliva na inflacijo so imele podražitve avtomobilov, dražji so za12,5 odstotka, po 0,5 odstotne točke pa gostinske storitve, dražje za 9,2 odstotka, ter izdelki in storitve za rekreacijo in kulturo, dražji za 4,8 odstotka.