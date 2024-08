V razgretem avtu umrl pes: »Kdaj bo država naredila kaj, da ne more imeti vsak bedak živali?!«

Po spletu je te dni zakrožila fotografija psa, ki je poginil, ker ga je lastnik pustil zaprtega v pregretem avtomobilu.

»NE PUŠČAJTE PSOV V AVTOMOBILU!!! Eni imajo glavo res samo za okras. Bi bilo bolje, da sebe zaprejo v avto. Žal mi je, duša prelepa kosmata,« je zapisano v objavi, jezni komentarji pa se kar vrstijo.

»Edina fer in poštena kazen je, da se lastnika za 24 ur zapre v avto. Če preživi, pač preživi ... Če ne, ne. Če se ne uvedejo nazaj smrtne kazni za ljudi, ne bo nikoli boljše,« je moč prebrati, pa tudi: »Kdaj bo ta država naredila kaj na tem, da ne more imeti vsak bedak živali? Kdaj,« se sprašuje nekdo. Vsi pa se strinjajo, da so kazni za takšne primere premile.

Ni se zgodilo v Sloveniji

Fotografija naj bi sicer izvirala iz Francije, a ko je enkrat objavljena na spletu, je skoraj nemogoče izslediti izvor. Na koprski, pa tudi kranjski in generalni slovenski policijski upravi so nam zatrdili, da prijave v zvezi s tem letos še niso prejeli.

(1) Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. (2) Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let.

»Iz prakse lahko povemo, da teh prijav ni veliko oziroma se v večini primerov izkaže, da ni bila storjena nikakršna kršitev. Letos v zvezi z dogodki, po katerih sprašujete, nismo obravnavali kaznivega dejanja ali prekrška,« je za Slovenske novice povedal Roland Brajič, tiskovni predstavnik PU Kranj. Neuradno smo sicer izvedeli, da so iz avtomobilov pomagali že več psom, a kaj hujšega se ni zgodilo.

Kljub temu da se tragični dogodek ni zgodil na naših tleh, pa velja ob vsaki priložnosti opozoriti, da poleti ne puščajte otrok v zaprtih vozilih, pa živali tudi ne, saj se notranjost že v nekaj minutah lahko močno segreje in povzroči smrt. Če vas mora pes počakati, ga raje privežite v senco v okolici trgovine, če je mogoče, mu namenite še skledico vode.