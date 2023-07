Sredi pripeke zaprti v avtu (FOTO)

MOSTAR • Medtem ko v Sloveniji še vedno odmeva tragedija, ki se je pred dnevi zgodila v Sv. Lovrencu v občini Prebold, ko je v razbeljenem avtomobilu umrl 22-mesečni fantek, so bili v Bosni in Hercegovini priča podobnemu dogodku. Tokrat k sreči v razgretem avtomobilu niso umrli otroci, a zelo žalostno se je končalo življenje najmanj dveh živali, za dve pa se veterinarji še borijo.

Zgodilo se je v mestu Mostar. Po poročanju tamkajšnjih medijev so tuji državljani na parkirišču blizu središča mesta v avtomobilu znamke Honda na soncu pustili dva psa, in sicer rotvajlerja in labradorca, ter dve mački. Vrnili so se šele okoli 16. ure, torej so se ubogi hišni ljubljenčki kar pet ur cvrli na soncu. V tem času je bil črni pes rotvajler že mrtev, beli labradorec je kazal znake življenja in ga je mimoidoči odnesel na bližnjo veterinarsko postajo Rudnik. Ena mačka je poginila takoj, drugo pa so prav tako prepeljali na veterinarsko postajo.

Niti za minuto jih ne pustite v avtomobilu. FOTO: Getty Images

5 ur so trpeli neznosno vročino.

Na posnetku, ki ga je objavil portal Blijesak.info, je moč videti belega labradorca, ki leži na eni izmed mostarskih ulic in se bori za življenje, medtem ko ga mimoidoči polivajo z vodo in ga poskušajo rešiti. Domačini, ki so o žalostnem dogodku obvestili policijo in medije, so želeli predvsem še enkrat opozoriti ljudi, naj se ne otroci in ne živali ne puščajo v avtomobilih v poletni vročini, ki je te dni zajela tudi mostarsko območje, nedaleč od Jadranskega morja.

Mostarčani so živali poskušali rešiti s polivanjem z vodo.

Iz katere tuje države je honda, v kateri so neodgovorni lastniki oziroma skrbniki pustili uboge živali, tamkajšnji mediji ne poročajo.