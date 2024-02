Po smrti dveletnika v avtomobilu sodijo mami Tei in njenemu partnerju Tilnu

Kot so nam potrdili na celjskem okrožnem sodišču, je obtožnica, ki jo je celjsko okrožno državno tožilstvo lani vložilo zoper Teo K., mamo še ne dveletnega fantka, ki je lani najmanj dve uri ostal zaprt v avtu, ki je bil parkiran pred eno od hiš v Svetem Lovrencu v občini Prebold, pa tudi njenega partnerja Tilna N., pravnomočna. »V omenjeni kazenski zadevi je že razpisan tudi predobravnavni narok,« je pojasnila predsednica sodišča Petra Giacomelli. Neuradno naj bi bil narok razpisan v marcu, torej devet mesecev po tragičnem dogodku, ki je pretresel domačo in tujo javnost.

Policisti so 20. junija lani okoli 13. ure prejeli klic, da pomoč potrebuje otrok, ki ne kaže znakov življenja.

Tragedije, kakršna se je zgodila v naselju v Spodnji Savinjski dolini, pri nas namreč ne pomnimo, so pa posamezni primeri znani iz tujine. Tudi zato so bili celjski kriminalisti in policisti, ki so 20. junija lani okoli 13. ure prejeli klic, da pomoč potrebuje otrok, ki ne kaže znakov življenja in so ga potegnili iz avtomobila, ki je bil dolgo parkiran na vročem soncu pred hišo, toliko bolj šokirani nad prizorom, ki jih je pričakal ob prihodu v Sveti Lovrenc, naselje v občini Prebold.

Našli so mamila

Temperatura zraka se je namreč tistega junijskega dne povzpela prek 30 stopinj Celzija, v zaprtem avtomobilu pa je bila skoraj zagotovo še enkrat višja. Dečka je v avtomobilu našel domačin, in to šele potem, ko naj bi ga domači pogrešili in so se začeli spraševati, kje neki bi lahko bil.

Ubogega fantka je v avtu pred hišo opazil domačin. FOTO: Mojca Marot

Najditelj je bil povsem šokiran, ko je otroka zagledal v avtu, ki je bil več ur parkiran na soncu. Nemudoma je začel oživljati fantka, ki že ni več kazal znakov življenja. Žal je bil njegov trud in tudi trud reševalcev iz Žalca in Celja, ki so zelo hitro po prejetem klicu prispeli na kraj dogodka, zaman. Zaman so aktivirali tudi helikopter Slovenske vojske, ki je v ta namen pristal v Svetem Lovrencu. Policisti in kriminalisti so v večernih urah pridržali dečkovo mamo in njenega partnerja, ki pa ni oče nesrečnega še ne dveletnega fantka.

Mali nesrečnik je umrl zaradi pregretosti. Kot je pokazala sodna obdukcija, je bil v avtu zaprt najmanj dve uri. Policisti so po tragediji na več različnih naslovih opravili več hišnih preiskav, v njih pa našli in zasegli večjo količino prepovedanih drog. Očitno sta se mama fantka in njen partner pečala z mamili in jih tudi uživala.

Večkrat so se selili

Domačini v Svetem Lovrencu o družini niso vedeli povedati kaj dosti, saj naj bi se mama z otrokom in njen partner v Sv. Lovrenc priselili šele nekaj mesecev pred tragedijo. »Mi nismo vedeli niti tega, da imata otroka. Z njimi nismo imeli nobenih stikov niti jih sami nismo iskali z njima,« je dejala ena od domačink, ko smo poizvedovali, kako to, da jih nihče v vasi ni poznal.

A tako mama kot njen partner imata na policiji zajeten dosje, saj so ju v preteklosti že obravnavali. »Enega od njiju smo obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj z elementi nasilja, drugega pa zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja,« je junija lani razkrila tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

Mnogim se je tako zastavilo vprašanje, zakaj pri družini ni ukrepal pristojni Center za socialno delo (CSD). Izkazalo pa se je, da je CSD družino obravnaval, težava je bila, ker so se pogosto selili iz kraja v kraj in se tako izmikali, da bi zoper mamo fantka sprožili določene postopke.