V praznični Arboretum vabi dva milijona luči (FOTO)

Že peto leto zapovrstjo v Arboretumu Volčji Potok temne in dolge zimske večere preganjajo s kuliso iz lučk in prinašajo čarobno razpoloženje z igro svetlobe in elementov krajinske arhitekture parka.

Prostranost, pisani parkovni ambienti in razgibanost reliefa so odlična osnova za doživet večerni sprehod med lučkami, sta povedala novi direktor Matjaž Mastnak in njegova namestnica Melita Miš. Lani si je lučke ogledalo 50.000 obiskovalcev. »Predvsem me veseli, da je vse skupaj videti še lepše kot lani,« je povedal Mastnak.

Del ekipe postavljavcev letošnje osvetlitve z direktorjem Matjažem Mastnakom, drugi z leve, in Melito Miš

Božičkova dežela najmlajše pričakuje s sanmi.

33 kilometrov svetlobnih verig so uporabili.

Še več za otroke

Ko v teh dneh v Arboretumu nebo obarva večerna zarja, se v že skoraj zimskem parku prižge več kot dva milijona prazničnih luči. Ponosno naznanjajo tudi lesene jaslice, ki pa bodo na ogled pri slapu, in sicer od začetka decembra. Edinstven je svetlobni obris geometrijsko oblikovanega francoskega vrta, očarljiv je pogled na jezera, v katerih se lesketajo krogle in smreke, veličastna so številna drevesa, oblečena v belo svetlobo.

Večerni sprehod v Arboretumu se letos razprostira na 35 hektarih površine.

Posebno doživetje bo vstop v nekatere svetlobne elemente.

Lesketa se tudi jezero.

Letos je še več prostora namenjenega otrokom: v Božičkovi deželi bodo poslušali novo pravljico, preizkusili Božičkove sani, spoznali trop jelenčkov, tekali med škrati, se srečali z vilo Marjetico. Posebno doživetje pa bo vstop v nekatere svetlobne elemente, na primer v kroglo, mavrični krog in kristalno dvorano.

Kmalu praznični sejem

Večerni sprehod v Arboretumu se letos razprostira na 35 hektarih površine, uporabili so 33 kilometrov svetlobnih verig. Med novostmi so pet hektarov velik travnik regratovih lučk, zlato jezero, nova LED-osvetlitev francoskega vrta z dvema kilometroma lučk, 60-metrska mavrična soba, romantična pot ob jezeru, svetleče smreke s 15.000 lučmi in štirje kilometri lučk ob poteh. Kar nekaj svetlobnih elementov se barvno spreminja, zato ne bo mogoče prezreti 350 kvadratnih metrov luči v rozariju, kulise Souvanove stavbe s svetlobnim ognjemetom, velikega čarobnega drevesa, 30 smrek v rdeči, modri, zlati in beli barvi ter osvetljenega slapu. Svetlobno ureditev je 30 dni ustvarjalo pet zaposlenih ob pomoči dveh zunanjih sodelavcev. Večina lučk je tehnologije LED.

Nad lučkami so bile navdušene tudi Anamarija, Maja, Klara, Ana in Doroteja.

Sredi decembra bo oživelo dvorišče pred pristavo, kjer bodo tudi praznični sejem, glasba in dovolj prostora za druženje. Lučke bodo gorele do 6. januarja vsak dan, od 15. do 21. ure.