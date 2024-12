V nedeljo bo pobelilo nižine! Prihaja prava pravljica

Ljubljana • Meteorološki modeli kažejo, da bo konec tedna snežilo. To nam je potrdil tudi dežurni prognostik Branko Gregorčič: »Oba vodilna svetovna meteorološka centra (ECMWF in NCEP) v svojih izračunih že nekaj dni predvidevata nastanek ciklona nad severnim Sredozemljem, in sicer v noči na nedeljo, ob tem pa izdatne padavine nad Slovenijo.«

5–10 CENTIMETROV SNEGA

bo zapadlo po nižinah.

Za Slovenijo, kot pravi, bi to pomenilo, da bo na Primorskem deževalo, v večjem delu notranjosti pa bo verjetno dež kaj hitro prešel v sneg. »V nedeljo se bomo zbudili v beli zimski pravljici,« je še napovedal Gregorčič.

Ker večje odjuge v prihodnjem tednu ni pričakovati, bi sneg po nižinah lahko obležal, a le, če ga bo dovolj.

Hladno bo

Ob koncu tedna nas bosta dosegli dve vremenski fronti. »Prva nas bo dosegla že v petek čez dan,« pojasnjuje Blaž Šter iz agencije za okolje. »Omenjena fronta bo sicer ob okrepljenem severozahodnem višinskem zračnem toku hitro zdrvela mimo. Prinesla nam bo povečano oblačnost pa tudi možnost snežnih ploh, ki bodo tudi po nižinah v notranjosti države večinoma snežne.«



Glavnina dogajanja bo v noči na nedeljo.

Že naslednji izrazitejši proces naj bi nas dosegel v noči na nedeljo, ko se bo prek zahoda Evrope v Sredozemlje ugreznila izrazitejša zaloga hladnega zraka.

Sneg bo s 60-odstotno verjetnostjo pobelil tako Ljubljano kot Maribor. FOTO: Jože Suhadolnik

»Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem bo nastalo ciklonsko območje. Zaenkrat je sicer še nekaj negotovosti, kako hitro se bo ciklon pomikal prek naših krajev; bolj počasen prehod bi pomenil več padavin in večjo možnost obilnejšega sneženja po nižinah. Zaenkrat je takšen scenarij sicer manj verjeten. Glavnina dogajanja se bo razpletla v noči na nedeljo.«

Na severu že od začetka sneg

»Trenutno tudi kaže, da se bo po nižinah začelo z dežjem, medtem ko naj bi v severni Sloveniji snežilo že od začetka. Ob prehodu hladne fronte, ki nas bo dosegla proti jutru, pa se bo meja sneženja verjetno spustila do nižin. Največ snega naj bi padlo na severozahodu, nad 1000 metri tudi od 20 do 40 centimetrov. Po nižinah bodo količine skromnejše, vseeno pa bi lahko zapadlo med 5 in 10 centimetri bolj južnega snega.«

Če bodo padavine, bo sneg V nedeljo naj bi torej snežilo tudi po nižinah. Za Ljubljano in Maribor je verjetnost sneženja okoli 60-odstotna, z 80 odstotkov verjetnosti bo nekaj snega padlo tudi na Gorenjskem in v hribih. Manj verjeten je sneg po nižinah južne Slovenije, tam je verjetnost okoli 50-odstotna. Hladno bo tudi prihodnji teden. Temperatura bo za okoli 2 °C nižja od dolgoletnega povprečja. Če bodo padavine, bodo skoraj zagotovo v obliki snega, a je ta verjetnost zaenkrat še precej majhna (od 10 do 30 odstotkov).

V naslednjem tednu bomo sprva v območju nizkega zračnega tlaka, ker pa bo zrak nad nami razmeroma suh, je sneženje manj verjetno. Ostalo bo hladno. Najnižje temperature bodo blizu –5 °C, najvišje dnevne le malo nad lediščem. V krajih s snežno odejo in ob jasnih nočeh bo še hladneje.