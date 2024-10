V Mariboru zaradi zapore mostu vre: »Situacija je nevzdržna«

Nedavno zaprtje Glavnega mostu v Mariboru za avtomobile še vedno močno razdvaja ljudi. Oglasila se je tudi skupina zaposlenih v UKC Maribor ter opozorila na nevzdržne zastoje na njihovi poti v in iz službe. Župan Saša Arsenovič napoveduje meritve prometa, na podlagi katerih naj bi prihodnji teden sprejeli končno odločitev.

»Zagotovo pa promet na mostu ne bo ostal enak, kot je bil pred zaporo,« je v izjavi za medije ta teden poudaril župan. »Kolesarji bodo ostali na skupnem vozišču, da bo več prostora zanje in za pešce. V načrtu je tudi umik visokega robnika, da dobimo še več prostora za kolesarje,« je pojasnil.

Mestna občina je zaporo Glavnega mostu za avtomobilski promet uvedla avgusta zaradi sanacijskih del in dogodkov, nato pa jo je podaljšala do 20. oktobra. Tako lahko trenutno vozijo čez most le kolesarji, motoristi, taksiji in mestni avtobusi.

Prebivalci ogorčeni

Medtem ko občina ne skriva želje, da bi zapora postala trajna, so številni Mariborčani in okoliški prebivalci ogorčeni. Po zaprtju Glavnega trga, dela Koroške ceste in Lenta za promet so se namreč močno zmanjšale možnosti za vožnjo v in čez središče mesta, z zaprtjem Glavnega mostu pa naj bi se promet še dodatno zgostil na obstoječih prometnicah, predvsem Koroškem mostu in na ulicah severno od območja za pešce.

Številni zaporo Glavnega mostu krivijo tudi za prometne težave v okolici Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, čeprav je bila tam ob prometnih konicah gneča že prej. »Že več kot mesec se dnevno soočamo s težavo zaradi nepretočnosti prometa ob zapori Glavnega mostu. Vsakodnevno ob odhodu iz službe samo za izvoz iz garažne hiše ob kliničnem centru potrebujemo več kot eno uro, saj promet po Ljubljanski ulici v vse smeri dobesedno stoji,« je skupina zaposlenih v UKC Maribor po poročanju časnika Večer zapisala v protestnem pismu županu in mestnim svetnikom.

»Situacija je nevzdržna,« menijo ter župana pozivajo, naj Glavni most takoj znova odpre za avtomobilski promet in tako omogoči pretočnost prometa.

Meritve prometa

Arsenovič odgovarja, da bodo končni odgovor dale meritve prometa. »Vem, da je veliko takšnih, ki so zelo za zaporo mostu, in tudi veliko tistih, ki so zelo proti. Odločitev bo težka, upam pa, da bomo našli rešitev, s katero bomo vsi zadovoljni,« je dejal.

Do torka je predvideno merjenje prometa, v sredo pa se bo po njegovih besedah sestala širša strokovna skupina in sprejela odločitev, kako bo potekal promet po Glavnem mostu.

Sam meni, da morebitno vnovično odprtje Glavnega mostu za ves promet ne bo rešilo prometnih zastojev pri UKC Maribor. »Težava s prometom okoli UKC Maribor ima že dolgo brado,« je dejal.

Po njegovih besedah so občinske službe pripravile predlog spremembe poteka prometa, po katerem bo pri lekarni možen samo izvoz iz garažne hiše pri kliničnem centru, s čimer se strinja tudi UKC Maribor. Čakajo pa še na odgovor upravnika garažne hiše.