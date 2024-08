Na Prekmurskem trgu v Ljubljani so v soboto, ob 105-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni, priredili prekmursko senje, na katerem so se predstavili prekmurska kulinarika, podjetja in izdelki iz Prekmurja, seveda pa ni šlo brez dobre prekmurske glasbe. Ljubljana je zadišala po bograču, svinjski šunki, ocvirkih, langaših, dödölih, posolankah, kvašenih retaših in ocvirkovih pogačah, manjkali pa niso niti hladni prekmurski špricer in osvežilni brezalkoholni napitki iz domačih sestavin. 105 LET je, odkar so se Prekmurci vrnili v matično domovino. Prekmu...