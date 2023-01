V Ljubljani nad policiste najprej s kepami, sledilo je brcanje, enemu poskušali ukrasti del uniforme

Policisti Policijske uprave Ljubljana so v četrtek opravili varovanje neprijavljenega javnega shoda, ki se je okoli 18. ure začel v parku Tabor v Ljubljani. Udeležilo se ga je okoli 150 oseb; te so iz parka odšle po ulicah mesta in se pri tem ustavile na Mestnem trgu. Pred stavbo občine so neznane osebe iz množice z barvo poškodovale pročelje stavbe. Policisti v predmetni zadevi preiskujejo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari.

Nekateri udeleženci shoda so v policiste, ki so varovali neprijavljen javni shod, metali snežene kepe in se nedostojno vedli do policistov, pišejo v poročilu PU Ljubljana.

Udeleženci so se ustavili pred ograjenim vhodom na gradbišče na Trubarjevi cesti in poskušali s silo telesa vdreti na gradbišče: »Navedeno dejanje so jim preprečili policisti. Nekaj posameznikov iz množice je nato prižgalo bakle, potisnilo policiste ob kovinsko ograjo, jih pričelo brcati, vanje metati snežene kepe, jih žaliti, enemu so poskušali odtujiti del uniforme. Policisti so morali zaradi odvrnitve napada uporabiti prisilna sredstva, in sicer potiskanje množice od sebe. Večina prisotnih udeležencev ni aktivno sodelovala pri napadu na policiste.«

Policisti identiteto storilcev še ugotavljajo in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti.

Sledil je premik množice do parka Tabor, kjer se je neprijavljeni javni shod okoli 19.30 zaključil.

»Policisti v več primerih kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in miru, cestnoprometne zakonodaje in drugih kršitev še zbirajo obvestila. Po doslej znanih podatkih med potekom shoda nobena oseba ni bila poškodovana. Pri včerajšnjem varovanju, sicer v začetku mirnega neprijavljenega javnega shoda, so policisti, ki so le poskušali zaščiti premoženje in varovati javni red, postali žrtev nekaterih posameznikov. Posameznikov, ki izkoriščajo shode za uresničevanje zgolj lastnih interesov z namenskim žaljenjem in napadi na policiste, da bi izvali nemire in povzročili premoženjsko škodo. Vse, ki se nameravajo udeležiti podobnih dogodkov, pozivamo, da svoja mnenja izražajo mirno in kulturno, brez izvajanja kaznivih ravnanj. Organizatorjem pa svetujemo, da shode oziroma prireditve prijavijo in tako skupaj s policijo poskušajo preprečiti takšne dogodke. Včerajšnja situacija je pokazala, da če širša družba ne podpre nasilnežev, ti izgubijo svojo moč. Zato enotno obsodimo vse vrste nasilja, saj bomo le tako lahko kot družba mirno in varno izražali svoja stališča,« še sporočajo s PU Ljubljana.