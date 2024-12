»Pravi kraj za nepozabne zabave,« se danes reklamira Club Seven v Spodnjih Pirničah; in nekaterih dogodkov pred tem klubom Slovenija ne bo nikoli pozabila, še posebno svojci in bližnji treh mladoletnih deklet, ki jih je decembra pred 19 leti poteptala množica pred takratno diskoteko Lipa. O tej, največji tragediji, vezani na slovenske diskoteke, smo v zadnjih letih precej poročali: od bega lastnika Roberta Tomasa Zavašnika pred roko pravice do spremembe dejavnosti v turistično-parkirne kapacitete družine Zavašnik (ter povezanih rubežev). Tudi včeraj je Robertova mama Milena Zavašnik stala na...