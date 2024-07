V kratkem času štiri nesreče in štirje mrtvi, policija voznike ob vročinskem valu resno opozarja

Razmere v prometu so lahko zahtevne tudi zaradi visokih temperatur, ki še posebej v kombinaciji z zastoji močno vplivajo na zbranost voznikov, ob vročinskem valu opozarjajo policisti. V zelo kratkem obdobju so se nedavno na slovenskih cestah zgodile, kar štiri prometne nesreče, ki so zahtevale štiri življenja, svarijo.

Vročina ni vzrok, a bistveno vpliva na stanje voznika

Vročina sama po sebi sicer ni neposreden vzrok za prometno nesrečo, žal pa lahko bistveno posredno vpliva na stanje voznika, predvsem na zmanjšano koncentracijo in slabo počutje med vožnjo, so na svoji spletni strani zapisali na policiji.

Od štirih oseb, ki so v zadnjih dneh umrle v prometnih nesrečah, so bili kar trije tudi povzročitelji. Za nesrečo je bil v dveh primerih vzrok nepravilno prehitevanje, v enem primeru nepravilna stran vožnje, eni prometni nesreči pa je botrovala nepravilnost pešca.

Občutek šibkosti, omotica, glavobol, prekomerno potenje, slabost, mišični krči, bleda in vlažna koža - vse to so simptomi, ki narekujejo umik v hladnejše okolje, počitek in pitje hladne tekočine. Če se ne počutite dobro, se je treba vožnji odpovedati.

V dveh nesrečah sta trčila dva osebna avtomobila, v eni je prišlo do trka motornega kolesa in osebnega avta, v četrtem primeru pa sta bila udeležena tovorno vozilo in pešec. Tri nesreče so se zgodile na cestah zunaj naselja in ena v naselju.

Policisti zato voznike znova pozivajo k previdni in zbrani vožnji. Hkrati opozarjajo, da uporaba vozila, ki je bilo dlje časa izpostavljeno sončni pripeki, vpliva tudi na počutje voznika, ki se s tem vozilom podaja na pot. Toplotna izčrpanost ali vročinski udar se pojavita pri pregretju telesa in sta stanji, ki med udeležbo v cestnem prometu vplivata na spremljanje prometa in obvladovanje motornega vozila.

»Občutek šibkosti, omotica, glavobol, prekomerno potenje, slabost, mišični krči, bleda in vlažna koža - vse to so simptomi, ki narekujejo umik v hladnejše okolje, počitek in pitje hladne tekočine. Če se ne počutite dobro, se je treba vožnji odpovedati, ker bi v opisanem stanju tveganje v prometu samo še povečali,« so zapisali.

Za voznike, kolesarje in pešce so lahko nevarni tudi močni sončni žarki, ki jih za trenutek zaslepijo. Policija zato vse udeležence v prometu poziva, da poskrbijo za primerno zasenčenje, še posebej, če se zjutraj odpravljajo proti vzhodu in zvečer proti zahodu, saj je tedaj bleščanje lahko najbolj moteče.

V vozilu temperature lahko presežejo 50 stopinj Celzija

V soncu izpostavljenem vozilu lahko temperature presežejo 50 stopinj Celzija, zato je ključno, da vozniki pred uporabo vozilo prezračijo. Hkrati jih opozarjajo, da pomislijo tudi na hišne ljubljenčke, ki jim morajo poleti v avtu zagotoviti ustrezno zračenje, primerno temperaturo in zadostne količine vode.

Posebno pozornost velja nameniti otrokom, starejšim osebam in osebam s kroničnimi bolezenskimi stanji, ki so dovzetnejši za težave, povezane s pregrevanjem ozračja. V parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne puščajte nikogar, še pozivajo.