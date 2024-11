V bio moki našli insekticid

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odpoklicala bio pirino belo moko Spar Natur v kilogramskih pakiranjih z rokom uporabe najmanj do 06. 07. 2025 (LOT20240208). Proizvajalec je Vila Natura iz Križevcev pri Ljutomeru, na voljo pa je bila na prodajnih policah trgovin Spar in Interspar.

V okviru uradnega nadzora v notranjem prometu so odvzeli vzorec omenjene moke, da bi preverili skladnost z zahtevami ekološke pridelave ter v vzorcu odkrili prisotnost biocidnega sredstva, ki vsebuje aktivno snov permetrin. Uporaba slednjega, gre za insekticid, v pridelani in predelavi živil ni dovoljena.

»Na podlagi ugotovljene neskladnosti je odgovorni nosilec živilske dejavnosti sprožil umik živila iz prometa,« so sporočili z uprave in dodali, naj potrošniki, ki so sporno moko kupili, živilo vrnejo.