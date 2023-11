V Arboretumu Volčji Potok so prižgali več kot dva milijona lučk (FOTO)

Že četrto leto zapored so se v Arboretumu Volčji Potok odločili, da temne in dolge zimske večere preženejo s kuliso iz lučk in pričarajo čarobno vzdušje s pomočjo igre svetlobe in elementov krajinske arhitekture parka. Ko v teh dneh v Arboretumu Volčji Potok nebo obarva večerna zarja, se v že skoraj zimskem parku prižge več kot dva milijona prazničnih luči. V parku so ponosni tudi na lesene jaslice, ki pa bodo na ogled od začetka decembra.

Edinstveno doživetje

Večerni sprehod med lučkami, ki je postal že pravo tradicionalno in edinstveno doživetje za vsakogar, bo spet prinesel prijetno praznično vzdušje, saj poudarja prostranost, reliefno raznolikost in edinstveno krajinsko ureditev. Zasnovan je kot enosmerna, nekaj kilometrov dolga pot, ki jo razsvetljuje kar 27 kilometrov prazničnih luči oziroma svetlobnih verig na okoli 30 hektarih osvetljenega parka.

Kavarna nad francoskim vrtom FOTO: Janez Kuhar

Skupina, ki je napeljala lučke v parku. V sredini je direktor arboretuma Aleš Ocepek. FOTO: Janez Kuhar

»Predvsem me veseli, da je vse skupaj videti lepše kot lani, z lučkami pa se približujemo številki tulipanov, ki jih posadimo vsako leto v Volčjem Potoku,« je povedal direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek. Vse je bilo skrbno načrtovano in izpeljano, tako da je okrasitev še poudarila krajinsko in hortikulturno lepoto arboretumskih nasadov, je dodala Melita Miš. Zato je arboretum z mogočnimi drevesi in grmovnicami zanimiv tudi v poznojesenskih in zimskih dneh.

Obiskovalci so bili nad dosedanjimi večernimi sprehodi med lučkami navdušeni. Že prve dni jih je bilo veliko, predvsem mladih družin in starejših obiskovalcev, ki so uživali v novih prizorih. Lani so našteli več kot 40.000 obiskovalcev, prepričani pa so, da jih bo arboretum očaral tudi letos.

Mladi so navdušeni nad Božičkovo deželo. FOTO: Tomaž Slapar

V parku FOTO: Tomaž Slapar

Sprehod med lučkami tudi letos vodi iz enega v drugi prizor, že takoj ob vstopu v park pa naletijo na usmerjevalni pano, kjer je narisan zemljevid. Obiskovalci se tako sprehodijo skozi 32 tematskih sklopov, med njimi so kristalni tuneli, osvetljena sončna ura s sto zlatimi prstani, 175 metrov dolga reka luči v rozariju, mogočni slap nad Velikim jezerom, Božiček z jelenčki, gozdna luna, slikoviti vodni odsevi na treh jezerih, regratove lučke, krogle, srčki, osvetljena silhueta francoskega vrta, čarobni gozd. Skupno je kar 245 elementov in drevored v novi preobleki, kjer je trideset dreves dobilo bela oblačila. Pod platneno streho je tudi igrivo otroško belo mesto z Božičkovo sobo. Večerni sprehod med lučkami je mogoč vsak dan, tudi med konci tedna in prazniki, do 7. januarja 2024 od 15. do 21. ure, park pa je razsvetljen od 16. ure naprej.

Božičkova pravljična dežela FOTO: Tomaž Slapar

Spremljevalno dogajanje

V Vrtnem centru Arboretum bo do 23. decembra vsak dan od 8. do 19. ure, razen ob nedeljah, potekal adventni sejem. Obratovala bo tudi trgovina s spominki pri vhodu v park. Sejem dobrot in drobnih pozornosti je na dvorišču pristave do 24. decembra vsak petek, soboto in nedeljo, od 25. decembra pa do 2. januarja pa vsak dan, in sicer vedno med 16. in 20.30. Poleg sejma dobrot in drobnih pozornosti bosta v času večernega sprehoda med lučkami obratovali tudi kavarna nad francoskim vrtom in kavarnica pri vhodu v park. Vsak četrtek do 14. decembra se boste lahko ob 20. uri popeljali z vlakom, vožnja pa se izvede, ko je prijavljenih najmanj 20 oseb.