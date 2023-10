V Apačah trgatev trt, obrali znamenite štiri (FOTO)

Čeprav je letos poleti večini vinogradnikov močno ponagajala vremenska ujma z vetrom in točo, je trgatev na skrajnem severovzhodu države še vedno eden osrednjih domačih praznikov. Priljubljene so tudi VIP-trgatve v organizaciji različnih društev in lokalnih skupnosti.

Občina Apače je v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric ter Evropskega in Slovenskega viteškega reda pripravila tradicionalno, 8. trgatev štirih trt, ki rastejo in delajo senco pred sedežem občinske uprave in kulturnega doma. Pridni vinogradniki ne počivajo, čeprav se bodo po splošni oceni letos veselili le polovičnega pridelka, slabe vremenske razmere pa bodo pustile pečat tudi na kakovosti.

Viničar nadzira, kaj gre v stiskalnico.

Beli mošt je bil kar sladek.

Na lestvi je bil najbolj dejaven gospodar trt in župan Andrej Steyer.

101,8 kilograma grozdja so natrgali.

Prepolovljen letnik

To se je potrdilo tudi na slovesni trgatvi štirih trt, potomki Stare trte z mariborskega Lenta, ki tam raste od 22. aprila 2014, prva trgatev pa je potekala 14. septembra 2016, avtohtoni radgonski ranini ter Steyerjevem dišečem tramincu in chardonnayju. Natrgali so namreč 101,8 kilograma grozdja (lani 152,6). Posebej prizadete so bile vse tri bele sorte. Iz grozdja, ki je imelo tudi precej gnilobe, so takoj stisnili slabih 60 litrov kapljice.

Viničar Danilo Steyer je ugotavljal, kako sladko je grozdje.

Leta 2018, ko je potekala 3. trgatev štirih trt, so pridelali 20, naslednje leto že 50, lani kar 100 litrov vina, letos pa manj kot 60, kar pomeni, da je letnik skoraj prepolovljen. Okrnjena je tudi kakovost, saj so imele bele sorte povprečno okoli 18 odstotkov sladkorja, črno pa le 12. Kljub temu bo znani vinogradnik, ki je tudi viničar občinskih trt, Danilo Steyer, došolal dobro kapljico, vsaj del bo namenjen obeležitvi desetletnice zasaditve trt prihodnje leto.

Prišla tudi kraljica

Še pred uradno trgatvijo, ob odsotnosti izkušenega vinogradnika, sicer občinskega viničarja in vinskega viteza Jožeta Steyerja, je številne goste pozdravil župan, gospodar trt, dr. Andrej Steyer. Prišli so vinska kraljica Radgonsko-Kapelskih goric, Taja Zupan, ter Andrej Šajnovič iz evropskega viteškega reda in Alojz Filipič iz slovenskega, zbrane pa sta nagovorila še viničar Danilo Steyer in predsednik Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric Milan Kolarič. Zanimivo apaško dogajanje s stiskanjem grozdja in pokušino vin iz Steyerjeve kleti ter apačanca s predhodne trgatve je s tamburico in petjem popestril uveljavljeni domači glasbenik Urban Pfeiler.

Taja Zupan je nazdravila z zbranimi.

Sejejo radost

Vmes smo, kot rečeno, prisluhnili Andreju Šajnoviču, drugemu legatu Evropskega reda vitezov vina, Legature za Pomurje, ki je med drugim povedal: »Vinsko viteštvo neguje aktivno etiko duhovne, intelektualne, srčne odprtosti do soljudi in vina. Pristnost naših odnosov in zavedanje, da v viteštvu služimo dobremu, sta poroka za naš v viteštvu utemeljen odnos do sveta. Čeprav gre na videz za ozko redovno pravilo, gre v bistvu za univerzalno človeško držo kulturne in humanistične prakse v našem življenju. Kultura je namreč način življenja, vinska kultura pa njen pomemben del.

Stiskanje na roke je najbolj pristno.

Vitezi vina smo dolžni sejati okrog sebe radost do življenja, pozivati ljudi k pokončnosti, z lastnim ravnanjem utrjevati vero v svoj prav in tvoj res ter nikoli opustiti upanja. Vse to prehaja v nas iz vina, ki v potrtih prsih up budi, kar pa ne pomeni, da je to upanje beg v omamo od nalog, ki jih pred nas postavlja življenje. Vinski vitez v kelihu z vinom prepoznava navdih za svoja dejanja. Ta navdih prihaja iz bližine vsebine keliha, kajti vino je živ in prisoten sogovornik človeku. Nagovarja ga s svojo skrivnostno govorico. Za doumevanje bistva vina torej niso potrebna le poznavanja njegove barve, vonja, arome, organoleptično merljive harmonije in kemične analize, temveč je pomembna tudi naša osebna, notranja duhovna drža do tega pridelka.«

Med trgatvijo in po njej so se odžejali s hišnim vinom Danila Steyerja.