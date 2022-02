V 102. letu še trgal grozdje

V teh dneh je bilo v Domu starejših Ptuj, v enoti doma v Kidričevem, še posebno slovesno, saj je tamkajšnji stanovalec Maks Kampl praznoval 102. rojstni dan. Slavljencu so voščili zaposleni v enoti doma, nekaj pesmi so mu zapeli zaposleni iz enote v Kidričevem, čestitali so mu direktorica Doma starejših Ptuj mag. Vesna Šiplič Horvat, vodja enote doma v Kidričevem Simona Požar Mihelač, svojci, župan Hajdine Stanko Glažar, predstavnica Društva upokojencev Hajdina ter ljudski pevci KUD Stane Petrovič iz Hajdine, s katerimi Kampl večkrat zapoje domače ljudske pesmi. Zaželeli so mu še mnogo let trdnega zdravja. Mimogrede: zaposleni so Maksa presenetili z njegovo najljubšo kombinacijo na krožniku, in sicer pršutom, sirom in mehko kuhanim jajcem.

Bil je amaterski dramski igralec, režiral je mnogo dramskih odrskih del, pripravljal je kulturne prireditve.

Z njim se je veselila njegova 94-letna žena Marta. Skupaj živita v enoti doma v Kidričevem, ob lepem, sončnem vremenu se zakonca z roko v roki sprehajata v domskem parku, Maks poleti skrbi za cvetlice in jagode, jih zaliva in neguje, lansko jesen je celo sodeloval pri domski trgatvi. Vedno je urejen in dobre volje. S stanovalci in zaposlenimi skupaj obujajo spomine na mladostne dni. Nanj so zelo ponosni ljudski pevci iz Hajdine, saj je bil med njihovimi ustanovitelji, bil je tudi amaterski dramski igralec, režiral je mnogo dramskih odrskih del, pripravljal je kulturne prireditve. Tudi vodstvo KUD Stane Petrovič Hajdina je ponosno na Maksa, ki jim je postavil trdne kulturne temelje, na katerih danes gradijo kulturno življenje. Slavljenec je bil aktiven tudi v hajdinskem društvu upokojencev, postal je njegov prvi častni predsednik. Izučil se je za peka, si ob službi pridobil poklic ekonomski tehnik, nato pa doštudiral pravo. Bil je direktor Kmetijske zadruge Hajdina, zaposlen je bil tudi v podjetju Agrotransport.

Manjkala ni niti velika torta.

Maks je dobrega zdravja in aktiven, v domu rad priskoči na pomoč. Čez dan večkrat zaide v domske delavnice, na katerih ustvarjajo različne izdelke, najbolj pa uživa pri petju. Spremlja politično in drugo dogajanje doma in po svetu, prebira časopise, piše pisma in razne članke, najraje pa se pogovarja po telefonu z domačimi in sorodniki. Njegov recept za dolgo življenje je zmernost, uživanje domače hrane in svež zrak.