Umrl priznani gostilničar Jože Repovž (VIDEO)

V 67. letu starosti je umrl znani gostilničar Jože Repovž iz Šentjanža na Dolenjskem, je pred dnevi sporočila njegova družina. Od njega so se še zadnjič poslovili v torek, ko so ga pospremili k večnemu počitku.

Sin Gregor Repovž se je z ganljivim zapisom od očeta poslovil tudi na facebooku:

»Oči! Tvoja izjemna borbenost, pogum in želja do življenja nam bo za vedno navdih na nadaljnji poti. Čeprav nam je v teh trenutkih težko, se veselimo življenja in prihodnosti, saj si nam s svojimi vrednotami pokazal, katere stvari so pomembne. Ustvaril si družino, ki trdno stoji skupaj in bo ponosno nadaljevala tvojo začrtano pot. Hvala za vse,« so zapisali na uradnem facebook profilu gostilne Repovž.

Užaloščeni obljubljajo, da bodo ponosno nadaljevali njegovo pot.