Umrl je Emil Cerar

V starosti 64 let je umrl priznani kostumograf Emil Cerar, poroča MMC RTV Slovenija. Med drugim je sodeloval pri filmih Slovenka, Zoran, moj nečak idiot in Družinica, večkrat je tudi sam stopil pred kamero.

Leta 1988 je na takratnem Tednu domačega filma prejel nagrado za debitanta leta, ki mu jo je prinesel film Remington v režiji Damjana Kozoleta. Leta 2017 je na Festivalu slovenskega filma skupaj s Polonco Valentinčič prejel nagrado vesna za najboljšo kostumografijo za film Družinica, ki ga je režiral Jan Cvitkovič.

Emil Cerar je leta 1997 ob Robertu Pešutu in Tini Gorenjak nastopil v Kozoletovem Stereotipu. Tri leta pozneje je sledila vloga v še enem Kozoletovem celovečercu, v komediji Porno film. Cerar naj bi odigral tudi eno izmed vlog v filmu Hotel alkohol, ki ga je v sredini septembra začel snemati Cvitkovič.

Sodeloval je s številnimi režiserji

Kostumografijo je med drugim podpisal še v kratkem dokumentarno-igranem filmu Silvana Furlana Deklica s frnikulami (1997) in Kozoletovem celovečercu Delo osvobaja (2004) s Petrom Musevskim in Natašo Barbaro Gračner v glavnih vlogah, v filmu je Cerar tudi sam nastopil v vlogi moža pretepenega dekleta.

Leta 2007 je sledila kostumografija za celovečerec Maje Weiss Instalacija ljubezni. Dve leti pozneje je kot kostumograf sodeloval pri kratkem igrano-animiranem znanstvenofantastičnem Lovcu oblakov Mihe Knifica, kjer se je v vlogi Leona tudi sam znova pojavil pred kamero.

Leta 2012 je ustvaril kostumografijo za celovečerec Martina Turka Nahrani me z besedami ter leto pozneje še za uvodoma omenjeno italijansko-francosko-slovensko koprodukcijsko komedijo Zoran, moj nečak idiot in slovensko-hrvaški koprodukcijski celovečerec Adria Blues režiserja Miroslava Mandića. Leta 2014 je sodeloval tudi pri filmu Sonje Prosenc Drevo, leta 2015 pa znova s Cvitkovičem, in sicer pri celovečerni komediji Šiška Deluxe.

Pri filmu Igram, sem je leta 2018 znova sodeloval z režiserjem Miroslavom Mandićem, kostumografijo pa je podpisal skupaj z Ivano Zozoli Vargović in Emino Kujundžić. Leto pozneje je sledila še kostumografija za Turkov mladinski celovečerec Ne pozabi dihati.