Umrl je duhovnik Rode

Včeraj je umrl dr. Jure Rode, odgovorni duhovnik za pastoralo Slovencev v Argentini, prelat msgr. dr. Jure Rode, poroča Družina. Duhovnik Jure Rode je bil bratranec širši slovenski javnosti bolj znanega kardinala Franca Rodeta.

Jure Rode se je rodil v Sloveniji, v Ihanu, kot osemletni deček pa je moral maja 1945 z družino in sorodniki na begunsko pot, ki ga je prek Ljubelja vodila sprva v taborišče na Vetrinjskem polju pri Celovcu, nato v Peggez pri Lienzu in končno v taborišče v Špitalu ob Dravi. Po treh letih in pol taboriščnega življenja je 27. decembra 1948 s svojci prispel v Argentino. Tam je končal šolanje in postal duhovnik.