Ukrepe bodo verjetno podaljšali, znano tudi, kaj bo s šolanjem

Kdaj bomo govorili o sproščanju ukrepov?



Kaj meni o odpiranju šol?

Številke okuženih kljub nekaterim ukrepom, ki trajajo že od 26. oktobra, ne pojenjajo.z infekcijske klinike UKC Ljubljana je med današnjim gostovanjem v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija spregovorila o tem, zakaj ukrepi ne delujejo tako, kot je bilo sprva pričakovano. Povedala je tudi, da je malo možnosti, da bi se otroci konec novembra vrnili v šole.Zakaj so še vedno visoke številke okužb kljub nekaterim ukrepom? »Vsi smo upali, da bo po ukrepih prišlo do zniževanja, a je veliko virusa v populaciji, zato je tudi upočasnjevanje počasno,« je dejala. Po njenem mnenju zaostrovanje ukrepov ne bi bilo potrebno, če bi ljudje upoštevali trenutne ukrepe, a jih ne. Opaža, da se ljudje še vedno družijo na zasebnih zabavah, ne nosijo mask itn. »Če greste po ulici v popoldanskem času, še vedno vidite veliko ljudi, ki se skupaj sprehajajo, ne nosijo mask, nimajo razdalje. Ljudje še vedno niso dojeli, da so oni tisti, ki lahko vplivajo na to, kako bo epidemija potekala.«Izpostavila je tudi širjenje okužb v delovnem okolju. Spomnila je, da je širjenje okužbe večje takrat, ko je v prostoru večje število ljudi. »Vemo, da se virus izloča že dan ali dva prej, preden dobimo bolezenske znake. Pogosto ljudje sodelavcem tudi ne povedo, da so zboleli, zato tisti, ki so v tesnem stiku, ne gredo v karanteno, to pa je nov potencialni izvor okužbe.«Kdaj bomo torej lahko videli, da so ukrepi začeli delovati, kdaj bomo lahko govorili o sproščanju ukrepov? »Vsekakor takrat, ko bomo imeli na krivulji trend navzdol. Trenutno smo na visokem platoju, bistvenega umirjanja števila okužb ni. Napovedi so nehvaležne,« pojasnjuje Logarjeva. Dodaja: »Ponavadi lahko po 12 do 14 dneh rečemo, da je neki ukrep začel delovati.«»V tem trenutki vsekakor to ne pride v poštev. O tem lahko razmišljamo takrat, ko bomo imeli trend navzdol, a še takrat morda bolj postopoma. Verjetno najprej prva triada, morda tudi delitev razredov, in tudi za to starostno skupino nošenje mask med poukom.«Je mogoče pričakovati, da bi se otroci vrnili v šole 30. novembra? »Glede na trenutno stanje ni realno pričakovati. Prek vikenda je bilo še nekoliko večje število okužb v primerjavi s preteklim tednom. Trenutne številke govorijo v prid temu, da bo zelo verjetno treba podaljšati ukrepe in s tem tudi šolanje od doma,« je še pojasnila.