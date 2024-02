Trpinčenih konj ne bodo odkupovali. Se bodo pa še naprej trudili reševati

Po aktivističnem odvzemu živine v Leskovcu pri Krškem so morali aktivisti, ki naj bi na terenu skrbeli za dobrobit trpinčenih, zanemarjenih, zapuščenih, poškodovanih in zbolelih živali, požreti marsikatero pikro. Še posebno Natalijo Nedeljko, predsednico Društva za zaščito konj in drugih živali iz Velenja, ki vodi tudi Zavetišče za živali – Rehabilitacijski center Petra v Orovi vasi pri Polzeli, so imeli in jo še imajo v zobeh. V tem času je zbolela, a se ne pusti, še vedno je prepričana, da ima prav.

Natalija Nedeljko, zaščitnica živali FOTO: Društvo za zaščito konj

Pomoč iz tujine

Povedala je, da je Društvo za zaščito konj prostovoljna in neprofitna organizacija za pomoč živalim. Sama pravi, da se ne smejo ukloniti pritiskom, po robu se jim postavljajo tudi s prostovoljskimi akcijami, kakršna je bila pred dnevi.

24 boksov imajo v RC Petra.

Sogovornica je kar žarela od ponosa: »Bila sem res presenečena, koliko ljudi se je odzvalo. Prišli so namreč posamezniki, družine, organizacije iz različnih delov Slovenije, pomagali so nam celo prostovoljci iz različnih delov Evrope, ki so prišli na pomoč v okviru programa Evropske solidarnostne enote. Zapomnila sem si samo, da so prišli iz Španije, Portugalske in Belgije. Za vse preostale mi bodo že še sporočili!«

Še naprej se bomo trudili rešiti konje pred njihovo kruto usodo, s katero jim človek ne prizanaša.

Prostovoljcev je bilo torej res veliko. »Veliko se jih je odločilo tudi za pomoč med tednom, vsi pa smo si bili enotni, da je pri nas resnično veliko živali, in videli, koliko dela je z vsakodnevno oskrbo. Imeli smo tudi majhne prostovoljce, tudi ti so bili zelo zaposleni. Večina naših živali izjemno lepo sprejema otroke in se rade družijo z njimi. Medtem ko odrasli pripravljajo hrano v pašnih jaslih, se konji med čakanjem sladkajo s senom, otroci pa jih krtačijo. V toplem in sončnem dnevu je bilo to zanje nekaj res čudovitega, vsaj videti je bilo tako,« je še povedala Nedeljkova in povabila nove prostovoljce: v zavetišču je na desetine različnih živali, ne le konji in govedo, tu je tudi drobnica in perutnina.

Številne živali, ki jih imajo v zavetišču, zahtevajo obilo prostovoljnega dela. FOTO: Društvo za zaščito konj

»Dobrodošli torej vsi, ki bi želeli pomagati in se zraven še družiti ter crkljati z živalmi!«

Kaznovati brezvestneže

Društvo primarno deluje za ozaveščanje ljudi, boljše razumevanje narave in živali, predvsem konj, navezovanje dobrih odnosov z inšpekcijskimi službami. »Vsekakor ne namerava odkupovati konj od posameznikov, ki bi želeli na račun društva služiti, je pa pripravljeno tem živalim še naprej pomagati, kadar bi se njihovi lastniki znašli v brezizhodni situaciji. Seveda pa se bomo še naprej trudili rešiti konje pred njihovo kruto usodo, s katero jim človek ne prizanaša.«

Društvo za zaščito konj je prostovoljna in neprofitna organizacija za pomoč živalim. Zavzemajo se za ustrezno kaznovanje tistih, ki jim ni mar za živali. Čim prej potrebujemo zavetišče za velike živali, ne le za konje.

Društvo se bo še naprej aktivno vključevalo tudi v pripravo in sprejetje kakršnega koli pravilnika ali zakona o reji in vzdrževanju konj. Sodelovati si želijo, kot je dejala sogovornica, »tudi pri ustanavljanju morebitnih odredov živalske policije, prav tako pa želimo, da bi brezvestne ljudi, ki jim ni mar za živali, primerno kaznovali«.

Društvu so priskočili na pomoč tudi v okviru programa Evropske solidarnostne enote. FOTO: Društvo za zaščito konj

Njihova poglavitna naloga v tem trenutku je, »da pridemo čim prej do zavetišča za velike živali, ne le za konje; v to zavetišče bi jih po odvzemu lahko ustrezno nameščali«.

V RC Petra v Orovi vasi pri Polzeli imajo trenutno 24 boksov s pripadajočim zemljiščem, pašniki in (lonžirno) manežo, vzpostavili so tudi rehabilitacijski center za konje – za tiste, ki potrebujejo daljši čas okrevanja.