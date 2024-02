Trebušna plesalka rada zapleše grajski gospodi (FOTO)

Pred dobrimi dvajsetimi leti je v občini Tabor v Savinjski dolini uradno začelo delovati Turistično društvo Tabor, spodbujevalec in aktivni izvajalec turističnih, kulturnih, okoljevarstvenih ter ustvarjalnih dejavnosti v svoji lokalni skupnosti, zadnja leta pa so vidni tudi drugod po Sloveniji in v tujini.

Zlasti z dramsko sekcijo Ojstriška gospoda, ki jo poosebljata predsednica TD in vodja sekcije Hani Zamuda ter njen mož Feliks, grof in grofica Schrattenbach.

Vsako leto sodelujejo na Srednjeveškem dnevu na Žovneškem gradu.

Program, ki ga izvajajo člani društva in pridruženi člani, je namenjen občanom in vsem, ki se prepoznajo v dejavnosti. Leta 2022 je društvo pridobilo tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in postalo član Turistične zveze Slovenije. Ob okroglem jubileju, ki so ga praznovali konec minulega leta s podelitvijo zahval najprizadevnejšim članicam in članom, so izdali jubilejno publikacijo Turistično društvo Tabor, mi smo tu že 20 let.

Ob obletnici pa so izdali tudi zloženke za promocijo TD in vsake posamezne sekcije, ki s publikacijo tvorijo bogat mozaik aktivnosti društva. To od leta 2019 vodi Hani Zamuda, ki nam je ob izdaji publikacije povedala: »Odločitev je bila, da dvajsetletnico obeležimo z izdajo tematske publikacije, kjer bi bil prikaz zgodovinskih dejstev, na katerih temelji delo naših članov, in opis dela v društvu v teh letih.

Del Ojstriške gospode na gradu Dvor v Preddvoru

Publikacijo smo razdelili v tri dele, in sicer na zgodovino, ki je krojila dediščino krajev v Spodnji Savinjski dolini in zajema čas Rimljanov, Savinjsko marko in svobodne gospode Savinjske, svobodne grofe Žovneške, grofe – kneze Celjske, zgodovino srednjeveškega gradu Ojstrica in novoveškega dvorca Ojstrica ter grofe Schrattenbache. V drugem delu je predstavljena zgodovina društva vse od novembra 2003, ko so krajani sedli za skupno mizo in ustanovili turistično društvo, pa do sedanjega časa, ki vključuje tudi predstavitev in delovanje vseh naših treh sekcij. V zaključnem delu publikacije pa smo spregovorili o prihodnosti. Imamo natančno določene cilje, za katere upam, da jih bomo s skupnimi močmi tudi uspešno dosegali in uresničevali v okviru vseh omenjenih sekcij in še s katerimi drugimi aktivnostmi.«

Društvo vsako leto organizira pustno maškarado za otroke; na fotografiji Hani Zamuda in Minka Jerebič z lutko Veronike Ojstriške.

Pestro delovanje

Dramska sekcija Ojstriška gospoda se predstavlja z zgodovino z začetka 17. stoletja, ko je Žovneški grad kupil grof Schrattenbach. Ta je dal ob vznožju hriba, na katerem je bil grad, pozneje postaviti mogočen dvorec. Spomine na dogajanje na dvorcu obujajo s predstavitvijo skupine, kjer vsak posameznik igra svojo vlogo.

Del delegacije Ojstriške gospode na gostovanju v Hlebinjah na Hrvaškem, kjer so jih povabili na festival ocvirkov in žganja.

Pomembna je tudi zgodba o nesrečni ljubezni med Friderikom II. Celjskim in njegovo drugo ženo Veroniko Deseniško.

Ob jubileju so izdali publikacijo in zgibanke, ki so namenjene promociji društva in posamezne sekcije.

Med njimi je tudi trebušna plesalka, ki rada zapleše grajski gospodi. V skupini imajo tri glasbenike, ki igrajo glasbo tistega časa bodisi skupaj bodisi v solo izvedbi na tri različna glasbila, pomemben del sekcije pa je tudi zgodba o nesrečni ljubezni med Friderikom II. Celjskim in njegovo drugo ženo Veroniko Deseniško, ki so jo umorili na gradu Ojstrica.

Turistično društvo Tabor je torej nekaj posebnega, saj presega osnovno poslanstvo. Zato so sprejeli odločitev, da se dopolni ime društva, in sicer se zdaj imenuje Kulturno, turistično in zgodovinsko društvo Tabor. O pestrosti njihovega delovanja govori tudi letno poročilo, v katerem je nanizanih več kot 120 najrazličnejših dogodkov.

Nič manj jih ne bo letos, kar že naznanjajo številna povabila iz Slovenije in tujine, predvsem za sodelovanje dramske sekcije Ojstriška gospoda.