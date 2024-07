To so rezultati, ki ga bodo razveselili: Če bi bile volitve jutri, bi zmago slavila ...

Če bi bile volitve v DZ jutri, bi zmago slavila SDS, kaže anketa Mediane za časopis Delo. Obkrožilo bi jo 22,9 odstotka vprašanih, kar je 1,4 odstotne točke manj kot junija. Gibanje Svoboda, ki bi ga junija izbralo 19,5 odstotka vprašanih, pa bi ta mesec izbralo le 15,8 odstotka vprašanih. Sledita stranki SD in Vesna, ki jima je podpora narasla.

Raziskavo je Mediana izvedla med 2. in 4. julijem na reprezentativnem vzorcu 725 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Na tretjem mestu je SD, ki bi jo izbralo sedem odstotkov vprašanih, junija pa 5,4 odstotka. Sledile bi Vesna, ki bi jo po tokratni raziskavi volilo 4,9 odstotka vprašanih (junija 3,4 odstotka), NSi, ki bi jo izbralo 4,5 odstotka anketiranih (junija 3,6 odstotka), in Levica, ki bi jo izbralo 3,2 odstotka (junija 4,6 odstotka).

Sledijo Resni.ca (3,1 odstotka), SLS (2,2 odstotka), Piratska stranka (2,2 odstotka) in SNS (2,1 odstotka). Naša prihodnost bi dobila 0,6 odstotka glasov, Konkretno 0,4 odstotka in Naša dežela 0,2 odstotka.

Povečal se je delež neopredeljenih, 19,9 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volilo, šest odstotkov pa jih ne bi volilo nobene stranke. 3,4 odstotka jih ni želelo odgovoriti, 0,8 odstotka pa bi oddalo prazno glasovnico.

V tednu, ko se je končno zaključila stavka na upravnih enotah, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) pa je oblasti znova spomnila, da zamujajo s celo vrsto reform, je ocena dela vlade ostala skoraj enaka že tretje merjenje zapored. Dobrih 45 odstotkov vprašanih jo vidi negativno, nekaj več kot 30 odstotkov srednje, skoraj 22 odstotkov pa pozitivno. Delo DZ bi medtem kot negativno ocenilo slabih 38 odstotkov vprašanih, 40 odstotkov srednje, 16,5 odstotka pa pozitivno.

Prva predsednica države, sledita predsednik SD in Janšev poslanec

Predsednica republike Nataša Pirc Musar medtem ohranja vodstvo na barometru priljubljenosti politikov, za njo pa so se položaji nekoliko pomešali. Na drugo mesto se je ponovno povzpel predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han, na tretjem pa je pristal poslanec SDS in ustanovitelj Platforme sodelovanja Anže Logar. Četrta je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, peti obrambni minister in novoizvoljeni evropski poslanec Marjan Šarec. Najbolj je položaj izboljšal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, ki je napredoval kar za osem mest in pristal na devetem mestu, predsednik NSi in novoizvoljeni evropski poslanec Matej Tonin pa je na desetem mestu.