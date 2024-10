To je v Sloveniji redko: po letih prigovarjanja se je le zgodilo, Dars so pohvalili (FOTO)

Zavod Reševalni pas že leta ozavešča o pomembnosti reševalnega pasu.

Večkrat smo že poročali, kako nekateri vozniki še vedno ne razumejo, kako pomembno je, da ga ob nesreči vzpostavijo.

Dars so zelo pohvalili

No, tokrat se zavod Reševalni pas ni oglasil s poročilom o kakšnem nespametnem početju na slovrenskih avtocestah, pač ša z pohvalo. Pohvali so namreč Družbo za avtoceste v Sloveniji (DARS). »Dars je v delovišču pri Uncu postavil opozorilni znak, ki kaže,da in kako je potrebno v primeru zastoja na zožanem delu avtoceste ustvariti reševalni pas. To si, po letih prigovarjanja, zasluži pohvalo, in s tem spodbudo,da postavi tudi kakšnega,ki kaže na standardno razvrščanje,« so zapisali.