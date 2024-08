To je inovativna učiteljica Erika, ki jim je v Laškem popestrila poletje (FOTO)

Počitnice so v zadnjih izdihljajih, že v ponedeljek bodo šole odprle vrata in igro bo zamenjalo resno učenje. A letošnje počitnice je marsikateri otrok preživel zelo dejavno, nekateri tudi po zaslugi Erike Lapornik, ki je bila v minulem šolskem letu nominirana za naj učiteljico v osnovni šoli s posebnim programom in programom NIS ter januarja izbrana za učiteljico meseca v projektu Učitelj sem! Učiteljica sem!.

Imeli so se čudovito, to pa je tudi najpomembnejše.

»Asov živžav, ki ga organiziram skupaj z animatorkami, je bil koristen in živahen, kot se za tak dogodek spodobi. Pripravili smo dva, a vse kaže, da bomo takšne dogodke nadaljevali, saj si jih želijo tako otroci kot tudi starši, ki imajo tu in tam obveznosti, zaradi katerih se ne morejo posvetiti otrokom. Ne nazadnje nas včasih pokličejo tudi na kakšno poroko ali rojstni dan, kjer se mi posvečamo samo najmlajšim, odrasli pa lahko medtem brezskrbno uživajo v praznovanju,« nam pove Lapornikova, ki jo je poklicna pot zanesla na Osnovno šolo Ivana Cankarja v Trbovljah, kjer so na njene dosežke zelo ponosni.

Od 4 do 10 let

Niti letošnje poletje inovativna učiteljica ni povsem mirovala, temveč je želela otrokom popestriti počitniške dni. V Laškem, točneje, v Debru, kjer je igrišče za tenis, je organizirala Asov živžav za otroke. »Zanimanje je bilo zelo veliko, saj so bila mesta hitro zapolnjena. To je dokaz, da so tovrstni programi še kako potrebni tudi pri nas, v Laškem,« pove sogovornica, ki je vajena družbe otrok. Asovega živžava so se udeležili otroci, stari od štiri do deset let. »Poskrbeli smo za zdrav obrok, otroci so sami pekli palačinke in organizirali številne aktivnosti. Frizerski kotiček je bil namenjen mladim damam, ki so jim dijakinje frizerske šole iz Celja oblikovale pričeske, obiskali so nas laški gasilci, katerih avto je pritegnil veliko zanimanja, z odprtimi usti so poslušali gasilce, ki so jim pripovedovali, kako pomagajo ljudem in kako gasijo. Otrokom so omogočili, da so se tudi sami preizkusili v gašenju,« oriše pestro dogajanje Lapornikova, ki iz lastnih izkušenj ve, da so najmlajši zelo radovedni, hkrati pa veseli, če imajo možnost sodelovati pri različnih dejavnostih.

Ena takšnih je bila delavnica zdravstvene vzgoje in prve pomoči. Nika in Mateja iz Zdravstvenega doma Laško oziroma centra za krepitev zdravja sta jim pokazali, kako ravnati, kadar se pri igri poškodujejo in je treba oskrbeti rano, spoznali so tudi temeljne postopke oživljanja. »Seveda je pri otrocih zelo pomembna skrb za zobke, veliko so slišali o zdravi prehrani in dobili koristne nasvete o tem, kako se ustrezno zaščititi pred soncem, ki je vsako poletje močnejše,« nam še razloži Erika Lapornik, ki tudi med pogovorom ni odmaknila oči od živahnih nadobudnežev. Eni so igrali tenis, drugi nogomet, tretji so se preizkušali na karaokah, ustvarjali z barvami ali se le hladili v senci.

Otroci so se zelo razveselili tudi obiska laških gasilcev.

Obiskali sta jih Nika in Mateja iz Zdravstvenega doma Laško in jim pokazali, kako oskrbeti manjše rane.

Takole so v Asovem živžavu otroci risali in barvali.

»Po odzivih sodeč so se vsi imeli čudovito, to pa je tudi najpomembnejše,« pravi Lapornikova, ki je hvaležna tudi vsem animatorkam, svojemu partnerju, ki ji je pomagal pri izvedbi delavnic, trenerju tenisa Maretu za uporabo dvorane, pa tudi Otročjemu kinu Laško za izposojene rekvizite. »S skupnimi močmi smo otrokom pričarali iskrice v očeh, to pa je tisto, kar največ šteje,« strne Lapornikova.