To Golobovi vladi najbolj očita predsednica Nataša Pirc Musar

V sinočnji oddaji 24ur zvečer je gostovala predsednica Nataša Pirc Musar. Med drugim je ocenila delo vlade na polovici njenega mandata? »Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše,« je odgovorila. Kot pravi, sama sicer deli prepričanje s tistimi državljani in državljankami, ki menijo, da sta »dve leti minili brez kakšnih velikih uspehov te vlade, predvsem na področju strateških reform«.

Predsednica si želi tudi, da se ministri ne bi menjavali tako hitro. Odprti sta namreč še vedno dve temi, zdravstvena in plačna reforma, na obeh ministrstvih pa sta se ministra zamenjala. »Takrat seveda zastane nek proces, spremenijo se temeljni nastavki, kako reformo peljati. In ta izgubljeni čas se žal ne povrne več,« je dejala.

Se ministrstva ne pogovarjajo dovolj med seboj?

Kljub temu Nataša Pirc Musar upa, da bo v naslednjih dveh letih vlada do konca izpeljala »tiste prepotrebne reforme in ne bo delala le samo kozmetičnih popravkov«. Zadnje čase namreč opaža, da popravljajo zgolj posamezne segmente oziroma posamezne zakone. »Morda imam kdaj celo občutek, da se pri teh strateško pomembnih temah ministrstva ne pogovarjajo dovolj med seboj. Ko govorimo o strateških reformah, to nikoli ni stvar samo enega ministra ali enega ministrstva,« je poudarila.