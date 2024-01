Težke razmere v ambulantah: iz UKC Ljubljana pozivajo nekatere prebivalce, da ostanejo doma

V urgentnih ambulantah Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v zadnjih dneh zaradi vremenskih razmer obravnavajo izredno veliko poškodb, urgenca je preplavljena s pacienti, ki so utrpeli zlome. Ker je s tem ob okužbah dihal delo na urgenci močno obremenjeno, v UKC predvsem starejše prebivalce pozivajo, naj bodo skrajno previdni.

»Kljub predanemu delu vseh razpoložljivih ekip ni možno sproti operativno oskrbeti vseh bolnikov,« so opozorili v UKC Ljubljana. Zaradi vremenskih razmer je bila namreč v preteklih dneh urgenca preplavljena s pacienti, ki so utrpeli zlome.

Pozivajo še posebej starejšo populacijo

V soboto zjutraj ob začetku dela so imeli namreč 16 bolnikov, ki so potrebovali operativno zdravljenje. Kljub osmim operacijam je ta številka do danes narasla na 22, so opozorili in dodali, da so v soboto na kliničnem oddelku za travmatologijo sprejeli 32 pacientov. Podobno pričakujejo tudi v naslednjih dneh, so še sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra.

Zdravniška stavka ne omejuje dela v urgentnih ambulantah UKC Ljubljana FOTO: Blaž Samec

Pozivajo k skrajni previdnosti pri sprehodih, še posebej starejšo populacijo. »Če je le možno, naj starejši ostanejo doma, saj je zanje ob nizkih temperaturah, ko so tla nepredvidljiva, vsak padec lahko usoden,« so opozorili.

Spomnili so, da v urgentnih ambulantah UKC Ljubljana kljub zdravniški stavki delo poteka brez omejitev. »Stanje se trudimo obvladovati, zagotovo pa kljub izjemnemu trudu ne bomo mogli nositi celotnega bremena zdravstva, če bolniki ne bodo prejeli pravočasnega zdravljenja tudi na primarnem in sekundarnem nivoju,« so še zapisali v sporočilu za javnost.