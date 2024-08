Telemach Slovenija kupil T-2

Telekomunikacijski operater Telemach Slovenije je uresničil junijsko namero in podpisal pogodbo o nakupu tekmeca T-2. V družbi bo po pridobitvi soglasja varuha konkurence pridobil vsaj 98-odstotni delež.

Podpis pogodbe sovpada z danes sklenjenim dogovorom med SDH, Telemachom in T-2 o poplačilu dolgov skupine T-2.

Iz Telemacha Slovenija so sporočili, da bodo v prvi fazi pridobili 24,9 odstotni poslovni delež T-2, po zeleni luči regulatorja pa bo v skladu s podpisano pogodbo operater iz skupine United Group pridobil najmanj 98,06 odstotka T-2.

Pogodbo o nameri za nakup podpisali sredi junija

Telemach Slovenija je pogodbo o nameri za nakup T-2 podpisal sredi junija in pri tem napovedal, da bo ob prevzemu večinskega deleža zagotovil, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, vključno z obveznostjo do Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Ta je zaradi dolga T-2 vložil zahtevo za stečaj, a stečajni narok na sodišču ni bil izpeljan, SDH pa se je s T-2 in Telemachom Slovenija pogajal o podrobnostih poravnave za poplačilo obveznosti do upravljavca državnih naložb.

SDH je tako prav danes uradno sklenil dogovor o poplačilu dolgov skupine T-2. Ta predvideva poravnavo v višini 90 milijonov evrov. SDH bo še danes prejel plačilo v višini 37 milijonov evrov, preostanek pa bo nakazan najpozneje do konca julija 2027.

Jurij Krč, prek podjetja Garnol večinski lastnik T-2 in tudi prokurist v podjetju, je medtem prepričan, da bo podjetje na slovenskem trgu še naprej lahko uspešno razvijalo svoj potencial in da je Telemachov prevzem bistvenega pomena za zaposlene, stranke in poslovne partnerje.