Takšno bo vreme med krompirjevimi počitnicami

Pred vrati so jesenske šolske počitnice, ki bodo v prihodnjem tednu zaradi obeh praznikov (četrtek in petek) tudi marsikateremu nepočitnikarju omogočile podaljšan konec tedna.

Na Primorskem so s trenutnimi turističnimi napovedmi nadvse zadovoljni, pričakujejo le še rezervacije v zadnjem hipu. Kot kaže, bodo tudi v zdraviliščih zadovoljni z zasedenostjo med krompirjevimi počitnicami, ponekod bodo imeli celo več gostov kot lani ob istem času.

Ob koncu prihodnjega tedna se bo s severa Evrope spustila polarna zračna masa z vremensko fronto in vplivala na vreme pri nas.

Seveda bo marsikaj odvisno tudi od vremena. Čeprav so bili še pred nekaj dnevi v dvomih in so napovedovali jutranje temperature okoli ledišča, meteorologi zdaj obetajo – vremensko lepe počitnice. Sprva so pričakovali močno ohladitev, zdaj kaže nasprotno.

Sončna nedelja

O tem, kako bo, je spregovoril Gregor Skok, avtor knjige Uvod v meteorologijo, Skok je tudi izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. »V času krompirjevih počitnic bo prevladovalo večinoma sončno in suho vreme z možnostjo ohladitve ob koncu prihodnjega tedna. Sprva bodo nad nami še prevladovali toplejši in bolj vlažni jugozahodni vetrovi ...« Zaradi česar bodo imeli ta konec tedna več sonca kraji v osrednji in vzhodni Sloveniji, medtem ko bodo imeli v zahodni Sloveniji še danes nekaj dežja, »bolj v obliki ploh«, je napovedal.

24 STOPINJ Celzija bo celo.

A že jutri bo prevladovalo večinoma suho vreme z veliko sonca, v bistvu bo bolj oblačno le še na zahodu. »Ker bo pihal jugozahodni veter, bo precej toplo, na jugovzhodu bi se lahko ogrelo do 23 ali 24 °C,« je nadaljeval meteorolog.

Zjutraj, tako danes kot jutri, bo nekaj nizke oblačnosti oziroma megle, ta pa bo vztrajala v del dopoldneva.

Padavin še dolgo ne bo

In kaj se bo zgodilo za tem? »V ponedeljek bomo še vedno pod vplivom višinskega ciklona nad zahodnim Sredozemljem, zato bomo še naprej v razmeroma topli zračni masi z jugozahodnim vetrom. Padavine bodo vztrajale nad severnim delom Italije in delom severnega Sredozemlja, pri nas pa bo prevladovalo sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, še naprej bo toplo, saj bodo temperature tudi čez dan v notranjosti presegle 20 °C.«

Čeprav bodo dnevi vse krajši, bo na slovenski Obali v prihodnjih dneh nadvse toplo. Foto: Jure Eržen

Rahlo naj bi se​ sfižilo v torek: »Od torka bo namreč prevlado nad nami prevzel greben z visokim zračnim pritiskom, ki bo imel središče nad Veliko Britanijo. Ker se bomo nahajali na vzhodnem robu tega obsežnega sistema, bo od vzhoda začel pri tleh pritekati hladnejši zrak, medtem pa bo v višinah nad nas dotekal bolj suh in toplejši zrak. In ker bo v spodnjih plasteh prisoten hladnejši ter bolj vlažen zrak, bo to od vzhoda, in sicer iznad Panonske nižine, privleklo precej megle oziroma nizke oblačnosti, iz katere bo potem tudi občasno rosilo.«

Po sonce bo treba v višje lege, saj bo nizka oblačnost vztrajala večji del torkovega dneva.

Temperature bodo višje

Skok priporoča: »Po sonce bo treba zato (vsaj v osrednji in vzhodni Sloveniji) kam v višje lege, saj bo nizka oblačnost vztrajala večji del dneva. Tako bodo tudi temperature nižje, v krajih z nizko oblačnostjo bo ne nazadnje le 10–13 °C, na Primorskem ob šibki burji do 21 °C. Na zahodu in na Primorskem bo predvidoma več sončnega vremena,« napoveduje Gregor Skok.

In dodaja, da bo med sredo in petkom »megle oziroma nizke oblačnosti predvidoma nekaj manj, čez dan in popoldne pa bo verjetno povsod prevladovalo sončno vreme, temperature bodo zato spet nekoliko višje, v notranjosti do 17 °C in na Primorskem do 21 °C«.

V torek naj bi bilo po nižinah še megleno. FOTO: Jože Suhadolnik

Nakar se bo ob koncu tedna s severa Evrope spustila polarna zračna masa z vremensko fronto in vplivala na vreme pri nas. Prihodnjo soboto in nedeljo, torej ob koncu krompirjevih počitnic, bo po vsej verjetnosti, kot napoveduje Skok, več spremenljivega vremena z občasnimi padavinami. »Kako nizko pa bo meja sneženja, je še veliko prezgodaj ...«