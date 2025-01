Takšna atrakcija se obeta v centru Ljubljane (VIDEO)

Z več kot milijonom turistov na leto Ljubljana postaja čedalje bolj priljubljena turistična točka. Decembra, ko mesto zaživi v praznični podobi, število gostov naraste. Vendar pa Petra Stušek, dolgoletna direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana in tokratna sopotnica v podkastu Sovoznik, opozarja na pomembno razliko: »Prenasičenosti v Ljubljani ni, a moramo paziti na posamezne točke, predvsem v centru.«

Velik del središča Ljubljane je zaprt za avtomobilski promet, kar pa bo v prihodnosti olajšala prav posebna prevozna linija, ki vas bo popeljala po Ljubljanici. »Gre za trajnostno rešitev, ki bi mesto povezala na povsem nov način,« razlaga sogovornica. S kartico Urbana bodo meščani in turisti lahko vstopali na ladjice ter potovali med različnimi postajališči. Čeprav je projekt še v načrtovanju, naj bi zaživel v dveh letih.

Gregor Knafelc in Petra Stušek v podkastu Sovoznik. FOTO: Delo

Sogovornica je spregovorila tudi o skritih biserih naše prestolnice in načrtih za prihodnost, ki so smeli tudi na področju turizma. Ljubljana je med redkimi mesti, ki se lahko pohvalijo z regenerativnim turizmom. To pomeni, da obiskovalci ne le uživajo v mestu, temveč tudi prispevajo k njegovemu razvoju.